Українцям розповіли, як правильно платити за газ, щоб платіж точно зарахувався

Платіжки за газ за червень вже готові. Зараз паперові версії направляються до поштових скриньок українців.

Українці мають можливість сплатити послуги через інтернет, але їм варто проявляти особливу обережність. Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на "Нафтогаз".

Зокрема, необхідно перевірити такі моменти:

чи правильно введений особовий рахунок;

чи вказано саме ГК "Нафтогаз України".

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"Це – гарантія того, що платіж зарахується правильно", – підкреслили у компанії.

Українці мають можливість сплатити за газ будь-яким зручним для них методом:

через особистий кабінет;

використовуючи чат-боти GASUA у Viber або Telegram;

через сайт gas.ua.

Зауважимо, що на сайті можна здійснити платіж за газ без необхідності реєстрації.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки доведеться платити за кубометр газу з 1 серпня.

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