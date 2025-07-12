Третя платіжка за газ: кому з українців доведеться заплатити до 900 грн

В Україні, окрім платежів за спожитий газ та його транспортування, існує ще одна оплата. Вона може варіюватися від 100 до 900 гривень.

Згідно з законом "Про житлово-комунальні послуги", усі споживачі газу повинні оплачувати технічне обслуговування газових мереж у житлових будинках – так звану третю платіжку. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на Газмережі.

Як зазначили в компанії, витрати на ремонт і обслуговування газових мереж у будинках не включаються в стандартну платіжку за розподіл газу.

Оператор ГРМ зобов'язаний за власний рахунок проводити обстеження, ремонт і, за необхідності, модернізацію газорозподільних мереж до вводу в будинок. Витрати на утримання внутрішніх газових комунікацій у будинках покладаються на їхніх власників, співвласників або управителів, що формує так звану третю платіжку.

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Скільки доведеться заплатити за так звану третьою платіжку

Витрати на технічне обслуговування газових мереж можуть варіюватися від 100 до 900 гривень, залежно від типу будинку.

Йдеться про обслуговування газопроводів, які розташовані у під'їздах та на фасадах будівель, тобто за межами квартир.

Після перевірки мереж фахівці розподіляють загальну вартість робіт пропорційно серед усіх власників квартир, підключених до газопроводу. Чим більше квартир у будинку та коротша довжина газових комунікацій, тим нижчою буде сума третєї платіжки за газ.

Обслуговування газових приладів та газопроводів у квартирах здійснюється за окремим договором між власником і газовою компанією, і повністю оплачується споживачем. Вартість послуг залежить від кількості приладів. Наприклад, очищення газової плити може коштувати близько 360 гривень.

У приватному будинку власник житла повністю покриває витрати на обслуговування газових приладів, а також зовнішніх та внутрішніх газопроводів. Вартість цієї послуги є аналогічною до вартості перевірки газових приладів у багатоповерхових будинках.

Зазначимо, що у цьому році мінімальна ціна перевірки спільних газових мереж у багатоквартирних будинках складає близько 100 гривень. Водночас у будинках з розгалуженою газовою системою часів Радянського Союзу доведеться заплатити до 900 гривень. Однак таку суму потрібно сплачувати лише раз на 3-5 років.

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