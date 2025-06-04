Споживачам газу в Україні загрожують сотні тисяч штрафу: за що можуть покарати

Споживачі газу в Україні можуть бути серйозно оштрафовані оператором газорозподільної мережі. Зокрема, фінансові санкції накладаються у випадках втручання в функціонування газового обладнання.

Крім того, значні штрафи передбачені за несанкціоноване втручання в роботу газопровідних мереж. Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на "ГазПравду".

Чітко встановленої суми штрафу в таких випадках не існує – вона визначається індивідуально з урахуванням низки чинників, зокрема:

характер і тривалість порушення;

площа житла, яке опалюється;

кількість зареєстрованих мешканців;

дата останньої контрольної фіксації показників газового лічильника;

проєктна кількість газових приладів у конкретному житловому об’єкті.

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Усі порушення можна умовно поділити на дві основні категорії:

ті, що призводять до донарахування неврахованих обсягів природного газу (іншими словами — споживач змушений сплатити за газ, який не був облікований);

та порушення, внаслідок яких змінюється стандартний порядок розрахунку розподіленого газу (тобто, фактичні дані лічильника не враховуються).

"При порушеннях як першої, так і другої групи, застосовують граничні об’єми споживання газу населенням. Ці граничні об’єми визначені у додатку 20 до Кодексу ГРМ. Їх можна назвати "штрафними" нормами, оскільки вони значно перевищують чинні на сьогодні норми споживання, які застосовуються для домогосподарств, що не обладнані лічильником газу", – каже "ГазПравда".

Зазначимо, що найсерйознішим та найкоштовнішим порушенням наразі вважається незаконне втручання у газопровід.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частині українців доведеться платити додаткову 1 000 грн за газ.

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