Частині українців доведеться платити додаткову 1 000 грн за газ: кому надійде нова квитанція

Починаючи з травня 2025 року, жителі окремих багатоповерхівок в Україні отримуватимуть ще одну платіжку. Вона стосуватиметься технічного обслуговування газових мереж, що проходять всередині будинку.

Ціна цієї послуги визначається окремо для кожного дому – враховується протяжність трубопроводів, кількість з'єднань, вентилів, а також особливості конкретного населеного пункту. Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на ТОВ "Газорозподільні мережі України".

У деяких випадках сума за обслуговування може доходити до 1 000 гривень. Якщо газова система в будинку функціонує понад 25 років, її технічний огляд та обслуговування здійснюватимуть раз на три роки. У новобудовах цей термін становитиме п’ять років.

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При цьому вартість самого газу залишається незмінною – 7,96 гривні за кубометр, оскільки діє мораторій на підвищення тарифів у період воєнного стану.

Чи підвищуватимуться ціни на газ найближчим часом

У Кабміні неодноразово наголошували: вартість газу для населення залишатиметься незмінною щонайменше до закінчення воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросли тарифи на комуналку.

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