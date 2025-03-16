В Україні зросли тарифи на комуналку: подробиці

В Україні зросли тарифи на комунальні послуги. Вони подорожчали на 63,6%. Згідно з офіційною інформацією, у період із лютого 2024 року до лютого 2025 року вартість комунальних послуг зросла в середньому на 19,3%.

Зокрема, найбільше подорожчало вивезення побутових відходів та послуги з управління багатоквартирними будинками. Про це пише 24 tv.ua.

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Також підвищилися тарифи на утримання й ремонт житла, а також на водопостачання та каналізацію. Водночас ціни на низку основних комунальних послуг, зокрема на природний газ, гарячу воду та опалення, залишилися незмінними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 1 квітня 2025 року українським споживачам природного газу доведеться оплачувати додаткові суми, незважаючи на чинний мораторій, який фіксує вартість газу на період воєнного стану.

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