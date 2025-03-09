Зміни в платіжках за газ із квітня: хто з українців буде змушений доплатити 900 грн

З 1 квітня 2025 року українським споживачам природного газу доведеться оплачувати додаткові суми, незважаючи на чинний мораторій, який фіксує вартість газу на період воєнного стану. Це пов’язано з новою послугою з технічного обслуговування будівель, тарифи на яку оприлюднили регіональні філії компанії "Газмережі".

Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті ТОВ "Газорозподільні мережі України". У квітні частина українців змушена буде сплачувати більше за газ через так звану "третю квитанцію".

Цей додатковий рахунок отримають мешканці багатоквартирних будинків за нову послугу, пов’язану з технічним обслуговуванням газових мереж у будівлі.

Введення такої оплати передбачено наказом №292, затвердженим Міністерством енергетики 29 вересня 2023 року. Послуга включає моніторинг газопроводів оператором розподільних мереж для перевірки їхньої герметичності та загального стану.

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Ціна обслуговування залежатиме від кількох факторів: довжини загальних газових комунікацій у будинку, кількості з'єднань і запірної арматури. Остаточну суму розподілятимуть між усіма мешканцями будинку.

Оплата проводитиметься залежно від віку газових мереж у будівлі:

Якщо газопроводу понад 25 років – перевірка раз на три роки.

Якщо мережам менше 25 років – перевірка здійснюватиметься раз на п’ять років.

Філії компанії "Газорозподільні мережі України" оприлюднили на своїх сайтах графіки перевірок і розцінки на квітень 2025 року. Вартість послуги варіюється залежно від регіону. Наприклад, у Харкові ціни коливаються від 100 грн до 900 грн.

Тариф на газ у квітні 2025 року

У квітні 2025 року вартість газу для населення залишиться на тому ж рівні – 7,96 грн за 1 кубометр. Такий тариф продовжать сплачувати 98% побутових споживачів, які отримують газ від ГК "Нафтогаз України".

Інші постачальники пропонують різні ціни на блакитне паливо, які варіюються від 7,7 до 9 грн за кубометр.

Раніше уряд запевнив, що вартість газу залишиться незмінною щонайменше до 30 квітня, тобто до завершення опалювального сезону.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якими будуть тарифи на електроенергію та газ з 1 квітня.

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