Якими будуть тарифи та електроенергію та газ з 1 квітня

В Україні не планують переглядати тариф на газ у 2025 році. Найімовірніше, для клієнтів "Нафтогазу" він залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. Також не очікується змін у вартості електроенергії з 1 квітня – тариф залишиться на рівні 4,32 грн за кВт*год.

Як зазначає OBOZ.UA, чинна вартість електроенергії зафіксована постановою уряду № 632 від 31.05.2024 до кінця квітня 2025 року. Відтак, із 1 травня влада або перегляне тариф, або продовжить дію постанови ще на рік. Зазвичай тарифи визначають до завершення опалювального сезону, тому, ймовірно, рішення діятиме з травня 2024-го по травень 2025-го.

За словами урядових джерел OBOZ.UA, наразі підвищення тарифів на електроенергію навіть не розглядається. Чинний тариф у 4,32 грн за кВт*год покриває витрати на генерацію та постачання струму. Водночас існує проблема з імпортною електроенергією, яка коштує значно дорожче, і Україна змушена закуповувати її для покриття пікових навантажень.

Запаси газу в сховищах після опалювального сезону 2024-2025 років скоротилися до рекордно низького рівня – лише 5%. Попри це, у Міненерго запевняють, що газу вистачить і для населення, і для бізнесу. Однак через удари РФ по газовій інфраструктурі Україна втратила частину власного виробництва, що змушує збільшувати імпорт.

Читайте також: В Україні підвищили тариф на транспортування газу: скільки доведеться платити

Євросоюз планує виділити Україні фінансування на закупівлю приблизно трьох мільярдів кубометрів газу. Попри складну ситуацію, підвищувати тариф на блакитне паливо неможливо. Закон "Про мораторій на підвищення цін на газ і тепло" забороняє змінювати вартість не лише під час воєнного стану, а й упродовж шести місяців після його завершення.

Кабмін має право коригувати тариф через зміни до постанови про ПСО, проте наразі це суперечить закону. Навіть якби уряд і керівництво країни вирішили підвищити тариф, для цього знадобилося б голосування в парламенті, а необхідної підтримки, найімовірніше, не знайдеться.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина українців зможе платити за світло менше.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!