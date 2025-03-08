Какими будут тарифы и электроэнергию и газ с 1 апреля

В Украине не планируется пересматривать тариф на газ в 2025 году. Скорее всего, для клиентов "Нефтегаза" он останется на уровне 7,96 грн за кубометр. Также не ожидается изменений в стоимости электроэнергии с 1 апреля – тариф останется на уровне 4,32 грн за кВт*ч.

Как отмечает OBOZ.UA, действующая стоимость электроэнергии зафиксирована постановлением правительства №632 от 31.05.2024 до конца апреля 2025 года. Следовательно, с 1 мая власти либо пересмотрят тариф, либо продолжат действие постановления еще на год. Обычно тарифы определяют до завершения отопительного сезона, поэтому, вероятно, решение будет действовать с мая 2024 по май 2025-го.

По словам правительственных источников OBOZ.UA, повышение тарифов на электроэнергию даже не рассматривается. Действующий тариф в 4,32 грн за кВт*ч покрывает расходы по генерации и поставке тока. В то же время, существует проблема с импортной электроэнергией, которая стоит значительно дороже, и Украина вынуждена закупать ее для покрытия пиковых нагрузок.

Запасы газа в хранилищах после отопительного сезона 2024-2025 годов сократились до рекордно низкого уровня – всего 5%. Тем не менее, в Минэнерго уверяют, что газа хватит и для населения, и для бизнеса. Однако из-за ударов РФ по газовой инфраструктуре Украина потеряла часть собственного производства, что заставляет увеличивать импорт.

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Евросоюз планирует выделить Украине финансирование на закупку около трех миллиардов кубометров газа. Несмотря на сложную ситуацию, повышать тариф на голубое топливо невозможно. Закон "О моратории на повышение цен на газ и тепло" запрещает изменять стоимость не только во время военного положения, но и в течение шести месяцев после его завершения.

Кабмин имеет право корректировать тариф из-за изменений в постановление о ПСО, однако это противоречит закону. Даже если бы правительство и руководство страны решили повысить тариф, для этого потребовалось бы голосование в парламенте, а необходимой поддержки, скорее всего, не найдется.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть украинцев сможет платить за свет меньше.

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