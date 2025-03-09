Изменения в платежках за газ с апреля: кто из украинцев будет вынужден доплатить 900 грн

С 1 апреля 2025 г. украинским потребителям природного газа придется оплачивать дополнительные суммы, несмотря на действующий мораторий, фиксирующий стоимость газа на период военного положения. Это связано с новой услугой по техническому обслуживанию зданий, тарифы на которую обнародовали региональные филиалы компании "Газмережі".

Соответствующая информация появилась на официальном сайте ООО "Газораспределительные сети Украины". В апреле часть украинцев вынуждена будет платить больше за газ из-за так называемой "третьей квитанции".

Этот дополнительный счет получат жильцы многоквартирных домов за новую услугу, связанную с техническим обслуживанием газовых сетей в здании.

Введение такой оплаты предусмотрено приказом №292, утвержденным Министерством энергетики 29 сентября 2023 года. Услуга включает в себя мониторинг газопроводов оператором распределительных сетей для проверки их герметичности и общего состояния.

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Цена обслуживания будет зависеть от нескольких факторов: длины общих газовых коммуникаций в доме, количества соединений и запорной арматуры. Окончательную сумму распределят между всеми жильцами дома.

Оплата будет производиться в зависимости от возраста газовых сетей в здании:

Если газопроводу более 25 лет – проверка раз в три года.

Если сетям менее 25 лет – проверка будет производиться раз в пять лет.

Филиалы компании "Газораспределительные сети Украины" обнародовали на своих сайтах графики проверок и расценки на апрель 2025 года. Стоимость услуги варьируется в зависимости от региона. К примеру, в Харькове цены колеблются от 100 грн до 900 грн.

Тариф на газ в апреле 2025 года

В апреле 2025 года стоимость газа для населения останется на том же уровне – 7,96 грн. за 1 кубометр. Такой тариф продолжат платить 98% бытовых потребителей, получающих газ от ГК "Нефтегаз Украины".

Другие поставщики предлагают разные цены на голубое топливо, которые варьируются от 7,7 до 9 грн за кубометр.

Ранее правительство заверило, что стоимость газа останется неизменной как минимум до 30 апреля, то есть до завершения отопительного сезона.

Напомним, ранее мы рассказывали, какими будут тарифы на электроэнергию и газ с 1 апреля.

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