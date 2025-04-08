Знижка від 'Нафтогазу': як українцям платити менше за газ у квітні

Більшість українців (приблизно 98% споживачів), які користуються послугами "Нафтогазу" для постачання газу, мають можливість зекономити 1% від суми рахунку за блакитне паливо. Щоб отримати цю знижку, необхідно здійснити оплату до 15-го числа кожного місяця.

Про можливість зекономити розповіли у самій компанії. Як пояснили представники "Нафтогазу", знижка буде надана споживачам, які здійснять оплату рахунку через онлайн-сервіс компанії. Про це пише OBOZ.UA

"Оплачуйте за спожитий газ вчасно. Кожна сплачена вами гривня – це стабільне забезпечення блакитним паливом українців та сплачені податки на підтримку економіки нашої країни", – нагадали в "Нафтогазі".

Зазначається, що знижка не поширюється на місяць, у якому проводиться оплата. Вона буде автоматично врахована в наступному розрахунковому періоді.

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Скільки можна зекономити

На даний момент споживачі "Нафтогазу" оплачують газ за тарифом 7,96 грн за кубічний метр. Відтак, за використання 9,9 кубометра (це соціальна норма для трьох осіб при наявності лише газової плити) у жовтні доведеться сплатити 78,8 грн.

Із застосуванням знижки сума до сплати становитиме 78,01 грн, тобто на 79 копійок менше.

Варто враховувати, що розмір знижки у грошовому еквіваленті залежить від обсягу спожитого газу – чим більший обсяг, тим помітнішою буде економія.

Крім того, слід мати на увазі, що окремо нараховується плата за доставку газу, яка відрізняється залежно від регіону.

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