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Украинцам рассказали, как правильно платить за газ, чтобы платеж точно засчитался

Анастасия Крыщук

Украинцам рассказали, как правильно платить за газ, чтобы платеж точно засчитался
Оплата за газ. Источник: Фото из открытых источников

Платежки за газ за июнь уже готовы. Сейчас бумажные версии направляются в почтовые ящики украинцев.

Украинцы имеют возможность оплатить услуги через интернет, но им стоит проявлять особую осторожность. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на "Нафтогаз".

В частности, необходимо проверить следующие моменты:

  • правильно ли введен лицевой счет;
  • указано ли именно ГК "Нафтогаз Украины".

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"Это – гарантия того, что платеж зачтется правильно", – подчеркнули в компании.

Украинцы имеют возможность заплатить за газ любым удобным для них методом:

Заметим, что на сайте можно произвести платеж за газ без необходимости регистрации.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько придется платить за кубометр газа с 1 августа.

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