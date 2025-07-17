Украинцам рассказали, как правильно платить за газ, чтобы платеж точно засчитался

Платежки за газ за июнь уже готовы. Сейчас бумажные версии направляются в почтовые ящики украинцев.

Украинцы имеют возможность оплатить услуги через интернет, но им стоит проявлять особую осторожность. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на "Нафтогаз".

В частности, необходимо проверить следующие моменты:

правильно ли введен лицевой счет;

указано ли именно ГК "Нафтогаз Украины".

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"Это – гарантия того, что платеж зачтется правильно", – подчеркнули в компании.

Украинцы имеют возможность заплатить за газ любым удобным для них методом:

через личный кабинет;

используя чат-боты GASUA в Viber или Telegram ;

через сайт gas.ua.

Заметим, что на сайте можно произвести платеж за газ без необходимости регистрации.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько придется платить за кубометр газа с 1 августа.

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