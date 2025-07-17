Украинцам рассказали, как правильно платить за газ, чтобы платеж точно засчитался
Платежки за газ за июнь уже готовы. Сейчас бумажные версии направляются в почтовые ящики украинцев.
Украинцы имеют возможность оплатить услуги через интернет, но им стоит проявлять особую осторожность. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на "Нафтогаз".
В частности, необходимо проверить следующие моменты:
- правильно ли введен лицевой счет;
- указано ли именно ГК "Нафтогаз Украины".
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"Это – гарантия того, что платеж зачтется правильно", – подчеркнули в компании.
Украинцы имеют возможность заплатить за газ любым удобным для них методом:
Заметим, что на сайте можно произвести платеж за газ без необходимости регистрации.
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько придется платить за кубометр газа с 1 августа.
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