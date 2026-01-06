Готуйте гаманці: скільки платитимемо за світло з січня

В Україні з січня 2026 року тариф на електроенергію для населення залишиться без змін. Українці, як і раніше, сплачуватимуть 4,32 гривні за кожну кіловат-годину спожитої електрики. Такий самий тариф діяв і наприкінці 2025 року.

Про це повідомляє видання OBOZ.UA. Зазначається, що для домогосподарств, які використовують електроенергію для опалення, у період з 1 жовтня 2025 року до 30 квітня 2026 року діятимуть диференційовані тарифи. За споживання до 2000 кВтгод на місяць включно вартість становитиме 2,64 гривні за кВтгод. Якщо ж обсяг перевищує цей ліміт, кожна наступна кіловат-година оплачуватиметься за тарифом 4,32 гривні.

Фіксована ціна на електроенергію встановлена постановою Кабінету міністрів №632 і діятиме щонайменше до 30 квітня 2026 року. Саме цей документ визначає поточний рівень тарифу для побутових споживачів.

Час від часу у медіапросторі з’являється інформація про можливе підвищення цін на електроенергію, однак наразі жоден із таких сценаріїв не перебуває на стадії реального обговорення. У владі визнають, що після завершення війни Україна поступово відходитиме від загального субсидіювання населення через механізм PSO. Наразі ж постанова про публічні спеціальні обов’язки зобов’язує постачальників продавати електроенергію громадянам за фіксованою ціною.

Водночас тариф на електроенергію не підпадає під дію мораторію, а отже може бути змінений у будь-який момент за рішенням уряду. Подібні коригування вже відбувалися під час повномасштабної війни. До 1 червня 2024 року українці платили за світло від 2,64 гривні за кВт*год залежно від обсягів споживання, тоді як зараз базова ціна становить 4,32 гривні.

У прогнозах Міністерства економіки закладене подальше зростання вартості електроенергії в наступні роки. Згідно з оцінками відомства, у 2026 році тариф може зрости на 10–20 відсотків і сягнути приблизно 4,75–5,18 гривні за кВтгод. У 2027 році очікувана ціна коливатиметься в межах 5,22–6,2 гривні, а у 2028 році тариф може зрости до 5,7–7,44 гривні за кВтгод.

