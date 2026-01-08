Багатодітні батьки можуть втратити відстрочку: в чому причина

У 2025–2026 роках в Україні завершився масштабний процес синхронізації державних інформаційних баз, унаслідок якого статуси військовозобов’язаних почали переглядатися автоматично. Це призвело до того, що частина багатодітних батьків може втратити право на відстрочку від мобілізації не лише через реальні порушення, а й через технічні збої або формальні невідповідності в даних.

Про це повідомляють Економічні новини України. Після об’єднання реєстрів ДРАЦС, Міністерства юстиції та військового обліку перевірка сімейного стану й підстав для відстрочки відбувається без участі посадовців. Алгоритм аналізує дані в режимі реального часу і не враховує пояснень чи обставин — будь-яка помилка або розбіжність у реєстрах може автоматично змінити статус військовозобов’язаного.

Навіть одноразова затримка з виплатою аліментів чи неточність у документах здатна призвести до втрати відстрочки та переведення особи до категорії "придатний". У 2026 році ключовою умовою збереження відстрочки для багатодітних батьків є повна фінансова дисципліна.

Законодавство передбачає, що:

мінімальний розмір аліментів на дитину віком від 6 до 18 років становить 3 471 грн;

наявність боргу понад 10 400 грн або прострочення платежів більше ніж на 90 днів автоматично позбавляє права на відстрочку;

заборгованість, що триває понад рік, додатково тягне за собою штраф у розмірі 20%.

За попередніми оцінками, під дію цих норм можуть потрапити до 20 тисяч багатодітних чоловіків.

Хто ризикує втратити відстрочку

Найбільш уразливими виявилися такі групи:

батьки дітей від різних шлюбів, які мають борг з аліментів перед однією з родин;

чоловіки, що виховують пасинків або падчерок, якщо біологічний батько не позбавлений батьківських прав;

власники посвідчень багатодітної родини, дані яких не були вчасно оновлені в соцслужбах;

батьки, які фактично утримують дітей, але не мають відповідного судового рішення.

Інформаційна система "Оберіг" цілодобово звіряє дані з реєстром боржників. У разі виявлення порушення статус змінюється автоматично, без попереднього повідомлення. Навіть після повного погашення заборгованості оновлення інформації може тривати до двох тижнів.

Юристи радять зберігати всі платіжні документи та довідки виконавчої служби, адже саме вони можуть стати вирішальним доказом у разі помилкового анулювання відстрочки.

