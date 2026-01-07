Експерти назвали топ 'найрозумніших' автомобілей

Світ автопрому знає чимало моделей, які увійшли в історію завдяки надзвичайно складній інженерії та сміливим технологічним рішенням. Експерти проаналізували автомобілі, у яких конструктори намагалися поєднати максимум інновацій в одному проєкті, зробивши їх справжніми технічними шедеврами.

Про це пише SlashGear.

Mazda 626 з системою 4WS

Одна з найбільш інженерно складних версій Mazda 626 зразка 1988 року отримала систему керування всіма чотирма колесами. Комплекс 4WS об’єднував механічні, гідравлічні та електронні елементи. Управління здійснювалося за допомогою окремого блоку та датчиків швидкості, які коригували поворот задніх коліс залежно від темпу руху, а не від положення керма. Система дозволяла заднім колесам повертатися до п’яти градусів, що підвищувало маневреність на малих швидкостях і стабільність на великих. У порівнянні з аналогічними рішеннями конкурентів того часу, розробка Mazda вважалася однією з найскладніших.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Volkswagen Phaeton

Флагманський седан Volkswagen створювали з надзвичайно жорсткими технічними вимогами. Автомобіль мав безперервно рухатися зі швидкістю 250 км/год упродовж доби за температури повітря 49 градусів, зберігаючи в салоні комфортні 21 градус. У стандартному виконанні модель отримала повний привід, двигун V8, а також опційний силовий агрегат W12, здатний розігнати машину майже до 300 км/год. Розробка обійшлася концерну приблизно у 1,4 мільярда доларів, а складання здійснювалося вручну на заводі Transparent Factory у Німеччині. У процесі створення Phaeton інженери Volkswagen запатентували близько ста нових рішень.

Lamborghini LM002

Масивний позашляховик Lamborghini LM002 вагою понад три тонни оснащувався атмосферним п’ятилітровим V12 від Countach із шістьма карбюраторами Weber, які спеціально адаптували для експлуатації на бездоріжжі. Повноприводна трансмісія з трьома блокувальними диференціалами дозволяла автомобілю впевнено рухатися складними маршрутами, водночас на асфальті він міг розганятися до 201 км/год. Конструкція шасі базувалася на трубчастій сталевій рамі з композитними кузовними панелями. Передні колеса отримали потужні гальма з подвійними супортами, тоді як ззаду застосували барабанну систему.

Mercedes-Benz S600 (W220)

Флагманський S-Class покоління W220 на початку 2000-х років став справжньою вітриною технологій бренду. Автомобіль оснащувався 5,8-літровим V12, гідравлічною системою активного контролю кузова Active Body Control, пневматичною підвіскою Airmatic та адаптивними амортизаторами з електронним керуванням. Саме ця модель першою в лінійці S-Class отримала повний привід, систему безключового запуску двигуна та адаптивний круїз-контроль. Під час розробки інженери Mercedes-Benz оформили понад 340 патентів, а електронна архітектура автомобіля складалася з 40 блоків управління, з’єднаних оптоволоконними каналами.

Nissan GT-R

Спортивний Nissan GT-R випускався майже два десятиліття і став відомим завдяки унікальній технічній концепції. Модель отримала нову платформу з незалежною трансмісією та повним приводом, у якій застосували незвичну для серійних авто конфігурацію карданних валів із карбону. Система повного приводу ATTESSA-ETS поєднувала електронні сенсори з гідравлічними муфтами для точного розподілу крутного моменту між осями. Під час розгону кут нахилу колінчастого валу змінювався в межах від нуля до одного градуса, що зменшувало втрати потужності. Кузов і підвіску збирали на спеціальному стапелі за принципами, запозиченими з автоспорту.

Також ми вже писали про топ найгірших китайських автомобілів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!