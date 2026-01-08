Російські дрони масовано атакували Дніпро та Запоріжжя: міста було повністю знеструмлено (фото)

7 січня російські війська завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Унаслідок атаки в регіонах запроваджено аварійні відключення електроенергії, ситуація залишається складною.

Як повідомляє "Суспільне", у багатьох районах Дніпра зникло електропостачання, а в окремих частинах міста тимчасово відсутнє і водопостачання. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що наразі неможливо спрогнозувати строки відновлення електроенергії, і закликав мешканців зробити запас води. За його словами, особливо складна ситуація у Павлоградському та Синельниківському районах, де також повністю знеструмлене підприємство "ДЗД".

Згодом у компанії ДТЕК підтвердили, що на Дніпропетровщині через російську атаку введено аварійні графіки відключення світла. У Міністерстві енергетики додали, що внаслідок обстрілів майже повністю без електропостачання залишилися як Дніпропетровська, так і Запорізька області. Критична інфраструктура наразі працює від резервних джерел живлення.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що через масштабне знеструмлення мобільний зв’язок у регіоні функціонує в аварійному режимі. За його словами, усі базові станції переводять на акумуляторні батареї, ресурсу яких вистачить приблизно на вісім годин. Паралельно оператори спільно з місцевою владою розгортають генератори, щоб забезпечити подальшу роботу зв’язку. Він також закликав мешканців області користуватися мобільним зв’язком лише за нагальної потреби, за можливості переходити на національний роумінг, GPON або інтернет-месенджери.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що у Дніпрі та низці населених пунктів області тривають відновлювальні роботи з урахуванням безпекової ситуації. Основна мета — якомога швидше повернути людям тепло та воду. У Запоріжжі продовжується запуск генераторів і підключення когенераційних установок, а водопостачання забезпечується завдяки альтернативним джерелам живлення.

Також повідомляється, що залізничне сполучення в регіонах не припинене: усі поїзди переведені на резервну теплотягу, а системи сигналізації та зв’язку працюють від запасних джерел енергії.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

