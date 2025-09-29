Хмарно та дощі: прогноз погоди в Україні на 30 вересня

30 вересня в Україні очікується переважно хмарна погода з дощами майже по всій території. Опади пройдуть у західних областях, на півночі України (крім Сумщини), на Вінниччині, Черкащині, Одещині, Миколаївщині, місцями на Херсонщині, у Приазов’ї та в районі Кропивницького.

На решті територій опадів не передбачається. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря коливатиметься на Лівобережжі від +11 до +17℃, а на Правобережжі – від +7 до +12℃.

Також у більшості регіонів прогнозують сильний вітер із штормовими поривами. "Закутуйте горло та шию тепло", – радить Діденко.

У Києві 30 вересня буде хмарно та вітряно, температура повітря складе +10…+12℃. Синоптик попереджає киян та гостей столиці про пориви вітру й радить бути обережними біля білбордів, старих дерев та при виборі місця для парковки автомобілів.

