В Україні стрімко дорожчає популярний продукт: яка ціна

В Україні продовжується стале подорожчання сала. За останній рік ціна на цей продукт зросла майже на третину — на 29%, і тенденція до зростання зберігається вже кілька місяців поспіль.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики. Згідно з офіційною інформацією, у листопаді середня споживча вартість сала сягнула 214,12 гривні за кілограм. Це на 3,5% більше, ніж у жовтні. Якщо ж порівнювати з аналогічним періодом минулого року, різниця ще відчутніша: у жовтні 2025-го кілограм сала коштував у середньому 165,85 гривні, тобто нинішня ціна вища майже на третину.

Статистики також зазначають, що зростання вартості триває без перерви з липня 2024 року. Тоді середня ціна становила близько 160 гривень за кілограм, після чого продукт дорожчав щомісяця.

При цьому фактичні ціни в магазинах ще вищі. За даними Міністерства фінансів, на початку січня середня вартість домашнього сала в роздрібній торгівлі досягла 272 гривень за кілограм. Солоне сало при цьому продають дешевше — у середньому по 221,29 гривні за кілограм.

Ситуація з м’ясними продуктами загалом також залишається напруженою. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук раніше пояснював, що на світовому ринку скорочується виробництво яловичини, що неминуче підштовхує ціни вгору. За його словами, в Україні яловичина вже коштує дорого, і подальше зростання може негативно позначитися на споживчому попиті.

Водночас експерт прогнозує, що у січні–лютому ціни на курятину мають шанс стабілізуватися без різких стрибків.

Аналітики також звертають увагу, що після різдвяно-новорічних свят продукти зазвичай дешевшають, однак цього року така тенденція спостерігається не для всіх категорій. Зокрема, ціни на білу, ріпчасту та синю цибулю залишаються значно вищими за середні показники грудня 2025 року.

Крім того, співвласниця рибного господарства Анна Сунько попереджає про поступове зростання цін на рибу в Україні. За її словами, на це впливатимуть кліматичні умови, витрати виробників і загальна економічна ситуація.

