На Україну насуваються морози до 20 градусів: чи готуватись до тривалих вимкнень світла

Суттєве похолодання з температурою нижче ніж –10 градусів може призвести до посилення графіків відключень електроенергії щонайменше на одну додаткову чергу, навіть за відсутності нових ударів по енергетичній інфраструктурі.

Наразі по всій території України діють графіки погодинних відключень світла та обмеження споживання електроенергії для промисловості. На ситуацію впливають не лише російські ракетні та дронові атаки на енергетичні об’єкти, а й погіршення погодних умов. Водночас синоптики попереджають, що найсильніші морози ще попереду. За прогнозом Укргідрометцентру, у ніч на 10–11 січня в західних і північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині температура може опуститися до –14…–20 градусів, місцями — до –23. Удень очікується від –9 до –15 градусів.

Про те, наскільки такі морози небезпечні для енергосистеми, яка й без того працює в умовах дефіциту потужності через обстріли, розповів голова Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра.

За його словами, самі по собі низькі температури не становлять критичної загрози для енергосистеми, адже лінії електропередачі, підстанції та інше обладнання розраховані на роботу в мороз. Однак із похолоданням традиційно зростає споживання електроенергії. Наприклад, уже вранці 7 січня рівень споживання був на 3,3% вищим, ніж днем раніше.

Експерт пояснює, що чим холодніше на вулиці, тим жорсткішими стають графіки відключень. Ще у грудні "Укренерго" попереджало: якщо температура протягом приблизно тижня триматиметься нижче –10 градусів, може виникнути потреба посилити обмеження. За оцінками оператора системи передачі, це означатиме додавання ще однієї черги до чинних графіків.

Щоб зменшити навантаження на систему, фахівці закликають споживати електроенергію раціонально: уникати використання потужних електроприладів у пікові години, не вмикати одночасно багато енергоємної техніки одразу після появи світла. Водночас, за словами Голіздри, ключовим фактором залишається безпекова ситуація. Нові удари по об’єктах генерації, передачі чи розподілу електроенергії матимуть значно серйозніший вплив на енергосистему, ніж навіть сильні морози.

"Укренерго" також радить за можливості переносити користування потужними електроприладами на нічний час — після 23:00. Напередодні виконувач обов’язків голови Державної інспекції енергетичного нагляду Анатолій Замулко заявив в ефірі телемарафону, що енергетики роблять усе можливе, аби не допустити збільшення тривалості відключень. Він наголосив, що електропостачання критично важливе й для теплової інфраструктури, адже навіть за газового опалення електроенергія потрібна для роботи насосів.

За словами Олександра Голіздри, міські тепломережі належать до об’єктів критичної інфраструктури й не підлягають відключенням. Крім того, більшість із них мають резервні джерела живлення, яких достатньо для стабільної роботи котелень. Тому сильні морози не повинні вплинути на виробництво тепла. Натомість ризики аварій на тепломережах у холодну погоду залежать від того, наскільки якісно конкретні комунальні підприємства підготувалися до опалювального сезону.

