Поранення військовослужбовця: на які виплати він має право

Українські військовослужбовці нерідко стикаються з труднощами щодо нарахування грошового забезпечення за період лікування. Це стосується як захисників, які отримали поранення, так і тих, хто проходив лікування через захворювання.

У зв’язку з цим Департамент соціального забезпечення Міністерства оборони України надав офіційні роз’яснення щодо порядку виплат, пише sud.ua.

Грошове забезпечення під час лікування

У період лікування — незалежно від того, чи воно пов’язане з пораненням або хворобою — військовослужбовцям продовжують виплачувати грошове забезпечення. Виплати здійснюються за час:

перебування на стаціонарному лікуванні (медичному та/або реабілітаційному);

відпустки для лікування у зв’язку з хворобою;

відпустки для лікування після поранення.

Водночас тривалість таких виплат має чітко визначені часові межі.

Перші чотири місяці лікування

Упродовж перших 4 місяців безперервного лікування військовослужбовцю виплачується грошове забезпечення відповідно до останньої займаної посади.

Після чотирьох місяців лікування

Після спливу чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні виплати можливі лише за наявності висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) про необхідність подальшого тривалого лікування. Такий огляд ВЛК має бути проведений не пізніше ніж через 4 місяці з початку лікування.

Подальша виплата грошового забезпечення здійснюється на підставі наказу командира військової частини. При цьому загальна тривалість лікування або відпустки для лікування зі збереженням грошового забезпечення не може перевищувати 12 місяців поспіль.

Виплата "бойових" пораненим: хто і коли отримує

Якщо військовослужбовець перебуває на лікуванні через поранення, контузію, травму або каліцтво, отримані під час захисту Батьківщини, йому також належить додаткова винагорода ("бойові").

У яких випадках виплачують

під час стаціонарного лікування, у тому числі за кордоном;

під час відпустки для лікування у разі тяжкого поранення.

Важливі нюанси, про які слід знати

Підставою для нарахування "бойових" є довідка про обставини поранення (форма №5), яку видають у військовій частині. У документі обов’язково має бути зазначено, що поранення пов’язане із захистом Батьківщини. За відсутності такого формулювання виплату, як правило, не призначають.

Також у довідці має бути вказано, що військовослужбовець:

перебував у засобах індивідуального захисту;

не вчиняв кримінального правопорушення;

не завдавав собі тілесних ушкоджень навмисно;

не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Будь-який із цих пунктів може стати підставою для відмови у виплаті додаткової винагороди.

Після виписки з лікарні виплата 100 тисяч гривень продовжується лише тоді, коли військового направляють у відпустку для лікування через тяжке поранення, що має бути зазначено у висновку ВЛК. Якщо поранення не визнається тяжким, виплата "бойових" припиняється.

Додаткові роз’яснення

У Міноборони також наголошують, що грошове забезпечення виплачується у разі повторного або кожного наступного стаціонарного лікування, якщо воно пов’язане з попереднім пораненням чи травмою, отриманими під час захисту України. Це правило діє і для лікування за кордоном.

Матеріальна допомога на соціально-побутові потреби

Факт поранення є підставою і для отримання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Для цього військовослужбовець може подати відповідний рапорт.

Що робити, якщо виплати не нараховують

У разі невиплати додаткової винагороди після поранення слід подати рапорт на ім’я командира військової частини з проханням включити до наказу про виплату та додати копію довідки про поранення. Якщо у виплаті відмовляють і ви вважаєте це незаконним, можна звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони України або по правову допомогу до юристів.

Те саме стосується і ситуацій, коли не виплачують грошове забезпечення за період лікування через хворобу. Судова практика свідчить, що за наявності законних підстав військовослужбовцям, як правило, виплачують усі гарантовані кошти.

