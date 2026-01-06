Выплаты военным на оздоровление: при каких условиях можно получить

Военнослужащие, проходящие службу в составе Вооруженных сил Украины, имеют законное право на получение денежной помощи на оздоровление. Эта выплата предоставляется при выбытии в ежегодный отпуск или одну из его частей, если отпуск разделен.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины. Кроме ежемесячного денежного довольствия и различных надбавок, предусмотренных условиями службы, украинские военные могут рассчитывать и на дополнительные социальные выплаты. Одной из них является помощь на оздоровление.

Эти средства выплачиваются военнослужащему в момент убытия из воинской части в ежегодный основной отпуск. Целью выплаты является поддержание физического и морального положения военного во время отдыха.

Если отпуск разделен или не использован

В практике случаются ситуации, когда ежегодный отпуск военнослужащего делят на две части. В таком случае, как разъяснили в Министерстве обороны, денежное пособие на оздоровление выплачивается при выбытии во вторую часть отпуска.

Кроме того, действующие правила предусматривают возможность получить эти средства даже в том случае, если отпуск не был использован. Для этого необходимым основанием есть приказ командира воинской части.

