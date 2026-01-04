Какую пенсию можно ожидать при зарплате в 13 тысяч гривен

Зарплата в 13 000 гривен превышает минимальную, но размер будущей пенсии зависит, прежде всего, от страхового стажа. В 2026 году требования к стажу для выхода на пенсию ужесточились по сравнению с 2025 годом.

Об этом сообщает ПФУ. Для назначения пенсии по возрасту необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа. Конкретный пенсионный возраст зависит от накопленного стажа:

В 60 лет – не менее 33 лет страхового стажа;

– не менее страхового стажа; В 63 года – от 23 до 32 лет стажа;

– от стажа; В 65 лет – от 15 до 22 лет стажа.

Если стаж меньше 15 лет, пенсия по возрасту не назначается.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Какая пенсия ждет при зарплате 13000 грн

Размер пенсии рассчитывается по формуле Пенсионного фонда:

Пенсия = индивидуальный коэффициент зарплаты × коэффициент страхового стажа × средняя зарплата по стране за три последних года.

Коэффициент страхового стажа равен количеству лет стажа, умноженному на 0,01 (величина оценки одного года).

Предположим, что индивидуальный коэффициент зарплаты близок к 1 (зарплата 13 000 грн. была примерно на уровне средней по стране в период работы). Примерные расчеты пенсии (без учета актуальной средней зарплаты за три года на момент выхода):

15 лет стажа (коэффициент 0,15) - около 1950 грн (но будет доплата к минимальной пенсии - 2595 грн );

(коэффициент 0,15) - около (но будет доплата к минимальной пенсии - ); 20 лет стажа (коэффициент 0,20) - около 2600 грн ;

(коэффициент 0,20) - около ; 30 лет стажа (коэффициент 0,30) - около 3900 грн ;

(коэффициент 0,30) - около ; 40 лет стажа (коэффициент 0,40) - около 5200 грн.

Фактическая сумма может быть выше или ниже в зависимости от средней зарплаты за три предыдущих года и индивидуального коэффициента зарплаты.

Для точного расчета будущей пенсии рекомендуется обратиться в Пенсионный фонд или воспользоваться онлайн-калькулятором на их сайте.

Напомним, мы уже писали, кто не получит субсидию на холодный период в 2025 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!