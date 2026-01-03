Пенсия по инвалидности в 2026 году вырастет: сколько будут получать украинцы

В Украине люди с серьезными проблемами со здоровьем имеют право на пенсию по инвалидности. Выплаты назначается и начисляется Пенсионным фондом Украины, а их размер зависит от группы инвалидности, страхового стажа и причины приобретения инвалидности. Адвокат Анастасия Капустинская в комментарийи УНИАН подробно объяснила, какими будут эти выплаты в 2026 году и стоит ли ожидать их увеличения.

Общий порядок начисления пенсии по инвалидности

Пенсия по инвалидности рассчитывается в процентах от размера пенсии по возрасту, которую лицо могло бы получать.

1 группа - 100% пенсии по возрасту;

- 100% пенсии по возрасту; 2 группа - 90% пенсии по возрасту;

- 90% пенсии по возрасту; 3 группа – 50% пенсии по возрасту.

Минимальный размер пенсии по возрасту (при наличии полного страхового стажа — 35 лет для мужчин, 30 лет для женщин) равен прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составит 2595 гривен.

Таким образом, минимальные гарантированные выплаты по инвалидности в 2026 году (при условии полного стажа) ориентировочно составят:

1 группа - 2595 грн;

2 группа – около 2335 грн;

3 группа – около 1298 грн.

Фактические суммы могут быть выше в зависимости от индивидуального стажа, заработка и других коэффициентов.

Особые условия для пострадавших от Чернобыльской катастрофы

Для лиц с инвалидностью в результате аварии на ЧАЭС и ликвидаторов последствий катастрофы действуют отдельные, значительно более высокие минимальные гарантии.

Законодательством установлены нижние пороги выплат:

1 группа – не менее 6000 грн;

2 группа – не менее 4800 грн;

3 группа – не менее 3700 грн.

Однако реальный размер значительно превышает эти минимумы благодаря привязке к средней заработной плате по стране за предыдущий год (согласно Постановлению КМУ № 1210):

1 группа - 100% средней зарплаты (но не менее 6000 грн);

- 100% средней зарплаты (но не менее 6000 грн); 2 группа - 80% (не менее 4800 грн);

- 80% (не менее 4800 грн); 3 группа – 60% (не менее 3700 грн).

Поскольку средняя зарплата в Украине растет, в феврале 2026 произойдет автоматический перерасчет на основе данных за 2025 год.

По прогнозам адвоката Анастасии Капустинской (на основе данных Минэкономики), ориентировочные размеры выплат для чернобыльцев в 2026 году составят:

1 группа - 20 300 - 21 000 грн ;

; 2 группа - 16 240 - 16 800 грн ;

; 3 группа - 12 180 - 12 600 грн.

Для сравнения: в марте 2025 года эти выплаты составили 17486 грн, 13989 грн и 10492 грн соответственно.

Дополнительные повышения и надбавки

В марте 2026 года ожидается очередная индексация пенсий, которая может прибавить в среднем 400–700 грн к выплатам ликвидаторов.

Для ликвидаторов 2-й категории с полным стажем минимальная пенсия в 2026 году может возрасти до 3800–3900 грн (в 2025 году – 3370 грн).

В то же время, остаются нерешенными вопросы относительно доплат за вред здоровью для 2-й и 3-й категорий — сейчас они составляют лишь 170,82 грн и 113,88 грн соответственно и не пересматривались многие годы.

В 2026 году пенсии по инвалидности для большинства получателей останутся привязанными к прожиточному минимуму (2595 грн), но для лиц, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, ожидается существенный рост - до 20-21 тысяч гривен для 1 группы. Окончательные суммы станут известны после февральских постановлений Кабмина.

