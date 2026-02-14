В Украине снова наблюдается скачок цен на яйца: сколько стоят

В январе 2026 года в Украине наблюдалось резкое удорожание сырых продуктов питания — их стоимость выросла более чем на 8%. Это явилось первым существенным ускорением инфляции за последние полгода. Больше цены подскочили на овощи, яйца и импортные фрукты, однако, по прогнозам экспертов, уже весной ситуация может стабилизироваться.

Об этом сообщает Национальный банк Украины. Главным фактором удорожания стали яйца. В январе погода была теплой, поэтому куры активно неслись, и яиц на рынке было больше, что сдерживало цены. В этом году более холодные условия снизили производство, из-за чего цена на яйца резко возросла.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Цены на овощи также подскочили: на рынке меньше огурцов, а помидоры подорожали из-за импорта. Кроме того, подорожали цитрусовые и рыба.

В то же время, мясо и бакалея оставались относительно стабильными, что смягчило общее подорожание продуктовой корзины.

В Национальном банке прогнозируют, что в ближайшие месяцы темпы роста цен замедлятся. Однако резкого улучшения ждать не стоит из-за проблем в энергетической инфраструктуре, поврежденной российскими атаками.

Напомним, в Украине подорожала рыба.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!