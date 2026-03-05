В МОН сообщали, будут ли в украинских школах весенние каникулы в этом году

В 2026 году украинские школы самостоятельно определяют даты весенних каникул. На график отдыха влияют несколько факторов — прежде всего, ситуация с энергоснабжением, возможны блекауты и продолжительность зимних каникул.

РБК-Украина собрала информацию о том, когда школьники в разных регионах страны могут уйти на весенний отдых.

Придется ли школьникам учиться летом

В Министерстве образования и науки Украины объяснили, что учебный год 2025-2026 официально продлится до конца июня. В то же время, учебные заведения имеют право самостоятельно формировать календарь обучения с учетом местных условий.

Пока оснований для продолжения обучения в июле нет. Однако в случае необходимости школы могут корректировать график, например, сокращая или отменяя весенние каникулы, чтобы компенсировать утраченное учебное время. Также учебные заведения могут применять дистанционный или асинхронный формат занятий при отключении электроэнергии.

Где уже сменили график каникул

В разных регионах Украины ситуация отличается, поэтому некоторые общины уже внесли изменения в календарь обучения.

Тернополь. Здесь решили сократить весенние каникулы до пяти дней – с 25 по 29 марта. Кроме того, дополнительную неделю зимнего отдыха учащиеся будут отрабатывать в субботу.

Киев. Окончательного решения пока нет, однако есть вероятность, что весенние каникулы вообще могут не проводить. В январе школьники столицы уже имели дополнительные выходные из-за сложных погодных условий и атак на энергетическую инфраструктуру.

Львов и Хмельницкая область. Здесь планируют придерживаться стандартного графика: каникулы продлятся с 23 по 29 марта, а учебный год завершится 31 мая.

Предыдущие даты весенних каникул в городах

По данным, обнародованным на сайтах школ, ориентировочный график отдыха выглядит так:

21-29 марта - Днепр, Харьков, Сумы;

- Днепр, Харьков, Сумы; 23-29 марта - Одесса, Львов, Черкассы, Винница, Запорожье;

- Одесса, Львов, Черкассы, Винница, Запорожье; 23-27 марта - Ровно, Полтава;

- Ровно, Полтава; 9–15 марта – Ужгород;

30 марта – 5 апреля – Николаев и часть школ Черновцы.

