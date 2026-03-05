Длинное солнечное затмение века: где и когда можно будет наблюдать

2 августа 2027 года человечество станет свидетелем одного из самых впечатляющих астрономических явлений — полного солнечного затмения, которое станет самым длинным в XXI веке. Представьте ситуацию: в середине дня вдруг начинает темнеть, словно наступает вечер. Уличное освещение включается, температура воздуха чуть-чуть снижается, а на небе становятся заметными яркие звезды. Так будет выглядеть полная фаза этого уникального небесного явления.

Об этом пишет radiotrek. Во время максимальной фазы полного солнечного затмения 2 августа 2027 Луна полностью закроет диск Солнце на 6 минут и 23 секунды. Для наземных наблюдателей это будет самый длинный период полной тьмы во время солнечного затмения в XXI веке. Подобного явления, которое можно будет удобно наблюдать над густонаселенными территориями суши, не ожидается по меньшей мере до 2114 года.

Полоса полной фазы пройдет через несколько регионов мира – Южную Европу, Северную Африку и Ближний Восток. В зоне, где Луна полностью закроет Солнце, окажутся около 89 миллионов человек. Затемнение можно будет наблюдать от южных регионов Испании до районов Африканского Рога.

Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

В эти минуты на небе появятся яркие звезды, некоторые планеты, а также станет видимой солнечная корона – внешняя атмосфера Солнца, которая, как правило, скрыта его ярким светом. Необычная продолжительность объясняется несколькими астрономическими факторами. В этот момент Луна будет находиться относительно близко к Земле, поэтому будет выглядеть больше и полностью перекроет Солнце. В то же время Земля будет находиться чуть дальше Солнца на своей орбите, из-за чего его видимый размер будет казаться чуть меньше. Кроме того, тень от Луны будет проходить над тропическими широтами, где ее движение по поверхности планеты происходит медленнее.

Максимальная продолжительность полной фазы ожидается в районе города Луксора в Египте. Там затмение будет длиться более шести минут, погрузив долину Нила в необычную дневную тьму.

Специалисты отмечают: смотреть на Солнце без специальных защитных очков категорически нельзя. Это может серьезно повредить зрение. Без специальных фильтров наблюдать явление безопасно только во время короткой полной фазы — и только в тех местах, где она действительно будет происходить.

Ранее мы рассказывали, что ученые рассказали, что значит удаление Луны от Земли для продолжительности суток.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!