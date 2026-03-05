Найдовше сонячне затемнення століття: де та коли можна буде спостерігати

2 серпня 2027 року людство стане свідком одного з найвражаючих астрономічних явищ — повного сонячного затемнення, яке стане найдовшим у XXI столітті. Уявіть ситуацію: посеред дня раптом починає темніти, ніби настає вечір. Вуличне освітлення вмикається, температура повітря трохи знижується, а на небі стають помітними яскраві зорі. Саме так виглядатиме повна фаза цього унікального небесного явища.

Про це пише radiotrek. Під час максимальної фази повного сонячного затемнення 2 серпня 2027 року Місяць повністю закриє диск Сонце на 6 хвилин і 23 секунди. Для наземних спостерігачів це буде найдовший період повної темряви під час сонячного затемнення у XXI столітті. Подібного явища, яке можна буде зручно спостерігати над густонаселеними територіями суші, не очікується щонайменше до 2114 року.

Смуга повної фази пройде через кілька регіонів світу — Південну Європу, Північну Африку та Близький Схід. У зоні, де Місяць повністю закриє Сонце, опиняться приблизно 89 мільйонів людей. Затемнення можна буде спостерігати від південних регіонів Іспанія до районів Африканського Рогу.

У ці хвилини на небі з’являться яскраві зірки, деякі планети, а також стане видимою сонячна корона — зовнішня атмосфера Сонця, яка зазвичай прихована його яскравим світлом. Незвичайна тривалість пояснюється кількома астрономічними факторами. У цей момент Місяць перебуватиме відносно близько до Землі, тому виглядатиме більшим і повністю перекриє Сонце. Водночас Земля перебуватиме трохи далі від Сонця на своїй орбіті, через що його видимий розмір здаватиметься трохи меншим. Крім того, тінь від Місяця проходитиме над тропічними широтами, де її рух по поверхні планети відбувається повільніше.

Максимальна тривалість повної фази очікується в районі міста Луксор у Єгипет. Саме там затемнення триватиме понад шість хвилин, зануривши долину Нілу в незвичну денну темряву.

Фахівці наголошують: дивитися на Сонце без спеціальних захисних окулярів категорично не можна. Це може серйозно пошкодити зір. Без спеціальних фільтрів спостерігати явище безпечно лише під час короткої повної фази — і тільки в тих місцях, де вона справді відбуватиметься.

