На них не стоит тратиться: топ ненадежных автомобилей

При выборе автомобиля покупатели учитывают многие факторы – от дизайна и мощности до стоимости обслуживания. Однако одним из важнейших критериев остается надежность, ведь большинство водителей стремятся избежать частых поломок и дорогостоящего ремонта.

Аналитики профильного ресурса проанализировали статистику неисправностей разных моделей, а также отзывы владельцев. На основе этих данных они составили список автомобилей, которые в 2026 году считаются самыми надежными. Об этом сообщает fair.org.ua.

Наименее надежные автомобили 2026 года

В антирейтинг попали следующие модели:

GMC Acadia

Rivian R1T

Шевроле Blazer EV

Mazda CX-90 Plug-in Hybrid

Genesis GV60

Mazda CX-90

Kia EV9

Kia EV6

Honda Prologue

Chrysler Pacifica Hybrid

Первое место в этом списке занял кроссовер GMC Acadia. По словам экспертов, модель уже долгое время имеет репутацию автомобиля с низкой надежностью. Владельцы часто жалуются на проблемы с качеством сборки, недостаточную производительность и повышенный расход топлива. Кроме того, среди типичных неисправностей называются поломки двигателя и трансмиссии.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Самые надежные бренды

В то же время в рейтингах надежности традиционно доминируют японские производители. Если в 2025 году первое место занимала компания Subaru, теперь лидером стала Toyota, а Subaru опустилась на вторую позицию.

Среди моделей бренда Toyota положительную динамику показал седан Toyota Camry – его показатели надежности улучшились по сравнению с прошлым годом. Впрочем, в рамках модельного ряда компании его опережает Toyota Crown, получивший еще более высокие оценки за стабильность и долговечность.

Напомним, мы уже писали, какой подержанный кроссовер считается лучшим.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !