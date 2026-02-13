Качественный и надежный: какой электрический кроссовер стал самым популярным в Украине

Январь 2026 на украинском рынке электромобилей оказался ожидаемо спокойным, после стремительного роста продаж в декабре. В декабре многие украинцы спешили приобрести авто до завершения льготного периода по НДС, что привело к рекордным показателям.

В январе же было реализовано только 864 новых электромобиля, что на 85,2% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Однако по сравнению с аналогичным периодом 2025 года продажи выросли на 35,6%, что свидетельствует о стабильном развитии сегмента электромобилей.

По брендовой структуре рынок продолжает демонстрировать преобладание китайских производителей. Лидером остается BYD, на долю которого приходится около половины всех январских продаж – 454 авто. Следом расположились Zeekr и Volkswagen.

Среди моделей безоговорочным лидером стал компактный кроссовер BYD Leopard 3, нашедший 133 покупателя. Этот автомобиль суббренд Fang Cheng Bao привлекает внимание современным дизайном и высокотехнологичным оснащением, что нравится украинцам, которые ценят индивидуальность. На втором месте – Volkswagen ID. Unyx (88 авто), подтвердивший популярность концепции "эмоционального дизайна" среди покупателей. Запер тройку BYD Sea Lion 06 с показателем 87 проданных автомобилей.

