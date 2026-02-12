Варто звернути на них увагу: топ найнадійніших автомобілів Toyota

Toyota вкотре підтвердила статус одного з найнадійніших автовиробників світу. Аналіз актуального модельного ряду, проведений на основі даних JD Power, статистики сервісних центрів і тисяч відгуків реальних власників, дозволив виділити фаворитів за довговічністю та мінімальною кількістю серйозних поломок.

Лідери надійності Toyota у 2026 році

Toyota Crown — абсолютний переможець рейтингу з результатом 82 бали зі 100 можливих. Цей преміальний седан доступний виключно в гібридній версії, де використані перевірені часом вузли та агрегати з інших моделей бренду. Незважаючи на технологічну "начинку" високого класу, механічна основа залишилася консервативною, що суттєво знижує ризик дорогих поломок. За весь 2025 рік зафіксовано лише одне відкликання. Експерти радять уникати вживаних екземплярів 2023 року випуску через окремі дрібні зауваження власників.

Toyota Corolla — класичний лідер із показником 81 бал. Актуальне покоління 2026 року створене з розрахунком на тривалі навантаження: двигун працює без перегріву, деталі мають запас міцності. Завдяки величезним обсягам виробництва Toyota швидко виявляє та усуває потенційні проблеми ще на конвеєрі. У 2025 році зареєстровано лише одне відкликання. Серед вживаних варіантів найменш вдалими вважаються автомобілі 2001–2003 та 2009 років випуску.

Toyota Camry — стабільний результат 80 балів. Повний перехід на гібридну лінійку не вплинув негативно на репутацію: виробник використав найнадійніші компоненти зі свого арсеналу. Двигуни працюють у щадному режимі, трансмісія налаштована на плавність і довговічність. За 2025 рік — лише одне сервісне відкликання. Найбільше нарікань серед вживаних машин традиційно викликають моделі 2007–2009 років.

Toyota GR86 — 79 балів, що є відмінним результатом для задньопривідного спортивного купе. Атмосферний двигун об’ємом 2,4 л позбавлений складнощів турбованих аналогів. Надійність напряму залежить від регулярного ТО та акуратного стилю водіння. У 2025 році зафіксовано два відкликання. Найпроблемнішим роком для купівлі вживаного авто вважається 2019.

Toyota Prius (гібрид) — 75 балів. Модель залишається головним інноватором лінійки Toyota. Версія 2026 року використовує вдосконалену систему п’ятого покоління з 2-літровим двигуном, де акцент зроблено на ефективність і сучасне ПЗ. Саме через нові системи допомоги водію та інфотейнмент фіксуються дрібні програмні збої. У 2025 році — одне відкликання. Найгірший період для вживаних авто — 2005–2012 роки.

Toyota Sienna (мінівен) — 71 бал. Інтенсивна експлуатація та велика кількість електроприводів і активних систем безпеки дещо знижують загальний бал. Гібридна установка об’ємом 2,5 л забезпечує витрату близько 6,7 л/100 км. У 2025 році зафіксовано одне відкликання. Покупцям вживаних мінівенів радять уникати моделей 2000–2003 років — саме вони мали найбільшу кількість технічних проблем.

Toyota GR Supra, GR Corolla та Prius Plug-In наразі не потрапили до повноцінного рейтингу надійності через недостатню кількість статистичних даних для аналізу у 2026 році. Їх надійність оцінюється окремо, але вже зараз вони демонструють високі результати в тестах і відгуках власників.

