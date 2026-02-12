Стоит обратить на них внимание: топ самых надежных автомобилей Toyota

Toyota в очередной раз подтвердила статус одного из самых надежных автопроизводителей мира. Анализ актуального модельного ряда, проведённый на основе данных JD Power, статистики сервисных центров и тысяч отзывов реальных владельцев, позволил выделить фаворитов по долговечности и минимальному количеству серьезных поломок.

Об этом подробно рассказывает издание Top Speed.

Лидеры надежности Toyota в 2026 году

Toyota Crown – абсолютный победитель рейтинга с результатом 82 балла из 100 возможных. Этот седан премиальный доступен исключительно в гибридной версии, где использованы проверенные временем узлы и агрегаты из других моделей бренда. Несмотря на технологическую "начинку" высокого класса, механическое основание осталось консервативным, что существенно снижает риск дорогостоящих поломок. За весь 2025 год зафиксирован только один отзыв. Эксперты советуют избегать бывших в употреблении экземпляров 2023 года выпуска из-за отдельных мелких замечаний владельцев.

Toyota Corolla – классический лидер с показателем 81 балл. Актуальное поколение 2026 создано с расчетом на длительные нагрузки: двигатель работает без перегрева, детали имеют запас прочности. Благодаря огромным объемам производства, Toyota быстро обнаруживает и устраняет потенциальные проблемы еще на конвейере. В 2025 году зарегистрирован только один отзыв. Среди используемых вариантов наименее удачными считаются автомобили 2001-2003 и 2009 годов выпуска.

Toyota Camry – стабильный результат 80 баллов. Полный переход на гибридную линейку не повлиял на репутацию: производитель использовал самые надежные компоненты из своего арсенала. Двигатели работают в щадящем режиме, трансмиссия настроена на плавность и долговечность. За 2025 год – только один сервисный отзыв. Больше всего нареканий среди подержанных машин традиционно вызывают модели 2007-2009 годов.

Toyota GR86 – 79 баллов, что является отличным результатом для заднеприводного спортивного купе. Атмосферный двигатель объемом 2,4 л лишен сложностей турбированных аналогов. Надежность напрямую зависит от регулярного ТО и аккуратного стиля вождения. В 2025 году зафиксировано два отзыва. Самым проблемным годом для покупки подержанного авто считается 2019 год.

Toyota Prius (гибрид) - 75 баллов. Модель остается основным инноватором линейки Toyota. Версия 2026 использует усовершенствованную систему пятого поколения с 2-литровым двигателем, где акцент сделан на эффективность и современное ПО. Именно из-за новых систем помощи водителя и инфотейнмента фиксируются мелкие программные сбои. В 2025 году - один отзыв. Худший период для подержанных авто - 2005-2012 годы.

Toyota Sienna (минивэн) - 71 балл. Интенсивная эксплуатация и большое количество электроприводов и активных систем безопасности несколько снижают общий балл. Гибридная установка объемом 2,5 л обеспечивает расход около 6,7 л/100 км. В 2025 году зафиксирован один отзыв. Покупателям минивэнов советуют избегать моделей 2000-2003 годов - именно они имели наибольшее количество технических проблем.

Toyota GR Supra, GR Corolla и Prius Plug-In не попали в полноценный рейтинг надежности из-за недостаточного количества статистических данных для анализа в 2026 году. Их надежность оценивается отдельно, но уже сейчас они показывают высокие результаты в тестах и отзывах владельцев.

Напомним, мы уже писали, какой подержанный кроссовер считается лучшим.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !