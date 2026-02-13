Якісний та надійний: який електричний кросовер став найпопулярнішим в Україні

Січень 2026 року на українському ринку електромобілів виявився очікувано спокійним, після стрімкого зростання продажів у грудні. У грудні багато українців поспішали придбати авто до завершення пільгового періоду з ПДВ, що призвело до рекордних показників.

Натомість у січні було реалізовано лише 864 нові електромобілі, що на 85,2% менше порівняно з попереднім місяцем. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Проте, у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року, продажі зросли на 35,6%, що свідчить про стабільний розвиток сегменту електромобілів.

За брендовою структурою ринок продовжує демонструвати домінування китайських виробників. Лідером залишається BYD, на частку якого припадає близько половини всіх січневих продажів — 454 авто. Слідом розташувалися Zeekr та Volkswagen.

Читайте также: Варто звернути на них увагу: топ найнадійніших автомобілів Toyota

Серед моделей беззаперечним лідером став компактний кросовер BYD Leopard 3, який знайшов 133 покупці. Цей автомобіль суббренду Fang Cheng Bao привертає увагу сучасним дизайном та високотехнологічним оснащенням, що подобається українцям, які цінують індивідуальність. На другому місці — Volkswagen ID. Unyx (88 авто), що підтвердив популярність концепції "‎емоційного дизайну"‎ серед покупців. Замкнув трійку BYD Sea Lion 06 з показником 87 проданих автомобілів.

Нагадаємо, ми вже писали, який вживаний кросовер вважається найкращим.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!