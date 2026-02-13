Ожидается желтый уровень магнитных бурь: прогноз на 13 февраля.

Периоды повышенной солнечной активности могут сказываться на самочувствии людей, ведь магнитные бури оказывают влияние на атмосферное давление. В результате некоторые жалуются на головную боль, усталость, раздражительность или чувство стресса.

Прогноз геомагнитной ситуации на ближайшие дни сформирован на основе данных, обнародованных Центром прогнозирования космической погоды NOAA. Уровень активности измеряют по планетарному К-индексу - шкале от 0 до 9. Показатели до 4 считаются слабыми или умеренными, а значения от 5 и выше свидетельствуют о сильной магнитной буре.

В пятницу, 13 февраля, ожидается солнечная активность с К-индексом 4, соответствующая желтому уровню и средняя интенсивность геомагнитных колебаний. В субботу, 14 февраля, прогнозируется снижение активности к индексу 3 — это зеленый уровень, характеризующий слабые магнитные бури.

В то же время, специалисты предостерегают, что прогнозы могут корректироваться, ведь данные о солнечной активности обновляются каждые несколько часов. Поэтому следует периодически проверять актуальную информацию.

Магнитная буря возникает из-за вспышек и взрывов на Солнце, во время которых в космическое пространство выбрасывается значительное количество заряженных частиц — протонов и электронов. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходят возмущения, которые называют геомагнитными или солнечными бурями.

Колебания с К-индексом от 1 до 4 обычно проходят почти незаметно. Если показатель превышает 5, это уже буря красного уровня, которая может влиять не только на самочувствие людей, но и на работу техники. При сильных возмущениях возможны перебои в функционировании спутников, мобильной связи, радиочастот и навигационных систем. При очень высоких показателях – 7 или 8 – в некоторых регионах можно наблюдать полярное сияние.

Чаще люди реагируют на изменения атмосферного давления головной болью, слабостью, сонливостью или повышенной тревожностью. Специального лечения от воздействия магнитных бурь не существует, однако облегчить состояние помогают общие рекомендации по здоровому образу жизни.

В такие периоды следует соблюдать режим сна, полноценно отдыхать и сбалансированно питаться. Желательно ограничить употребление тяжелой пищи, алкоголя и избыточного кофе, а пить больше воды или травяных чаев. Полезны будут умеренные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе, а также избегание переутомления и стрессовых ситуаций. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется иметь под рукой необходимое лекарство и не перегружать организм. Контрастный душ с утра может добавить бодрости, а теплая ванна вечером – помочь расслабиться.

