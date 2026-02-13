Очікується жовтий рівень магнітних бур: прогноз на 13 лютого

Періоди підвищеної сонячної активності можуть позначатися на самопочутті людей, адже магнітні бурі впливають на атмосферний тиск. У результаті дехто скаржиться на головний біль, втому, дратівливість або відчуття стресу.

Прогноз геомагнітної ситуації на найближчі дні сформовано на основі даних, які оприлюднює Центр прогнозування космічної погоди NOAA. Рівень активності вимірюють за планетарним К-індексом — шкалою від 0 до 9. Показники до 4 вважаються слабкими або помірними, а значення від 5 і вище свідчать про сильну магнітну бурю.

У п’ятницю, 13 лютого, очікується сонячна активність із К-індексом 4, що відповідає жовтому рівню та означає середню інтенсивність геомагнітних коливань. У суботу, 14 лютого, прогнозується зниження активності до К-індексу 3 — це зелений рівень, який характеризує слабкі магнітні бурі.

Водночас фахівці застерігають, що прогнози можуть коригуватися, адже дані про сонячну активність оновлюються кожні кілька годин. Тому варто періодично перевіряти актуальну інформацію.

Магнітна буря виникає внаслідок спалахів і вибухів на Сонці, під час яких у космічний простір викидається значна кількість заряджених частинок — протонів і електронів. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбуваються збурення, які й називають геомагнітними або сонячними бурями.

Коливання з К-індексом від 1 до 4 зазвичай проходять майже непомітно. Якщо ж показник перевищує 5, це вже буря червоного рівня, яка може впливати не лише на самопочуття людей, а й на роботу техніки. Під час сильних збурень можливі перебої у функціонуванні супутників, мобільного зв’язку, радіочастот і навігаційних систем. За дуже високих показників — 7 або 8 — у деяких регіонах можна спостерігати полярне сяйво.

Найчастіше люди реагують на зміни атмосферного тиску головним болем, слабкістю, сонливістю або підвищеною тривожністю. Спеціального лікування від впливу магнітних бур не існує, однак полегшити стан допомагають загальні рекомендації щодо здорового способу життя.

У такі періоди варто дотримуватися режиму сну, повноцінно відпочивати та збалансовано харчуватися. Бажано обмежити вживання важкої їжі, алкоголю та надмірної кількості кави, натомість пити більше води або трав’яних чаїв. Корисними будуть помірні фізичні навантаження й прогулянки на свіжому повітрі, а також уникнення перевтоми й стресових ситуацій. Людям із хронічними захворюваннями рекомендується мати під рукою необхідні ліки та не перевантажувати організм. Контрастний душ зранку може додати бадьорості, а тепла ванна ввечері — допомогти розслабитися.

