Украинцам перечислят пенсии с 1 марта: насколько вырастут выплаты
В Украине с 1 марта 2026 года пенсии будут перечислены и ожидается, что их размер вырастет более чем на 12%. Подготовка нормативного акта и все расчеты уже завершены и после этого пенсии будут автоматически перечислены всем получателям..
Об этом в интервью " Украинскому Радио " сообщил министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин. Что касается индексации пенсий, в текущем году мы планируем повышение на 12,1%. Это на 4% больше уровня инфляции в прошлом году. Перерасчет вступит в действие с 1 марта", — отметил министр.
Три вида пенсий в реформированной системе
Кабмин работает над пенсионной реформой, которая предусматривает разделение выплат на три составляющие: солидарную, специальную (профессиональную) и накопительную. По словам министра, такая модель должна снизить неравенство в пенсиях для людей с одинаковым стажем и уровнем дохода.
Солидарная часть
- Формируется за счет вкладов в систему.
- Для лиц с большим стажем, например, учителей с 40 годами работы, выплаты могут возрасти в 1,5–2 раза.
- Предусмотрена базовая выплата для тех, кто не имеет достаточного стажа, что позволяет обеспечить фактический прожиточный минимум.
Профессиональная (специальная) пенсия
- Специальные выплаты за льготный стаж больше не будут начисляться из общей солидарной системы до достижения общего пенсионного возраста.
- Для перехода на данную модель понадобится не менее 13 лет.
Накопительная часть
- Будет добровольным.
- Взносы в накопительный фонд планируется ввести с 2027 года в качестве дополнительной составляющей ЕСВ.
- Отказ от участия в накопительной системе будет означать более низкий уровень общей пенсии.
