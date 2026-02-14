Українцям перерахують пенсії з 1 березня: наскільки зростуть виплати
В Україні з 1 березня 2026 року пенсії будуть перераховані, і очікується, що їхній розмір зросте більш ніж на 12%. Підготовка нормативного акта та всі розрахунки вже завершені, і після цього пенсії будуть автоматично перераховані всім одержувачам.
Про це в інтерв’ю "Українському Радіо" повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та національної єдності Денис Улютін. "Що стосується індексації пенсій, у поточному році ми плануємо підвищення на 12,1%. Це на 4% перевищує рівень інфляції минулого року. Перерахунок вступить у дію з 1 березня", — зазначив міністр.
Три види пенсій у реформованій системі
Кабмін працює над пенсійною реформою, яка передбачає поділ виплат на три складові: солідарну, спеціальну (професійну) та накопичувальну. За словами міністра, така модель має зменшити нерівність у пенсіях для людей із однаковим стажем та рівнем доходу.
Солідарна частина
- Формується за рахунок внесків до системи.
- Для осіб із великим стажем, наприклад учителів із 40 роками роботи, виплати можуть зрости в 1,5–2 рази.
- Передбачена базова виплата для тих, хто не має достатнього стажу, що дозволяє забезпечити фактичний прожитковий мінімум.
Професійна (спеціальна) пенсія
- Спеціальні виплати за пільговий стаж більше не будуть нараховуватися із загальної солідарної системи до досягнення загального пенсійного віку.
- Для переходу на цю модель знадобиться щонайменше 13 років.
Накопичувальна частина
- Буде добровільною.
- Внески до накопичувального фонду планується запровадити з 2027 року як додаткову складову до ЄСВ.
- Відмова від участі у накопичувальній системі означатиме нижчий рівень загальної пенсії.
