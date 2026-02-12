Якій категорії українців підвищать пенсії у 2026 році 

У 2026 році частина українських пенсіонерів може отримати підвищення виплат не лише завдяки щорічній індексації. Для окремих категорій передбачено автоматичний перерахунок після досягнення певного віку.

Як пояснили у Пенсійному фонді України, так звану вікову надбавку призначають без додаткових звернень — одразу після настання відповідного дня народження. Розміри доплат цього року становлять до 300 гривень для осіб віком від 70 до 74 років, до 456 гривень — для пенсіонерів 75–79 років та до 570 гривень — для тих, кому виповнилося 80 років і більше.

Нарахування починається з дня досягнення визначеного віку. Якщо день народження припадає на перше число місяця, доплату виплатять у повному обсязі разом із пенсією за цей місяць. Якщо ж, наприклад, 20 числа, то надбавку нарахують лише за дні після цієї дати — тобто пропорційно до кінця місяця.

Водночас після досягнення 75 років пенсіонерам не додають одразу 456 гривень. Оскільки частину надбавки вони вже отримують із 70 років, підвищення становить лише різницю. Наприклад, якщо з 70 років особа отримувала 300 гривень доплати, то після 75 років їй додадуть ще 156 гривень, і загальна сума вікової надбавки складе 456 гривень.

Важливою умовою для отримання доплати є розмір основної пенсії. Якщо щомісячна виплата перевищує 10 340,35 гривні, вікова надбавка не нараховується. Якщо ж пенсія трохи нижча за цей поріг, доплата може бути частковою. Приміром, якщо 70-річний пенсіонер отримує 10 300 гривень, йому додадуть лише 40 гривень, щоб загальна сума не перевищила встановлений ліміт. Після досягнення граничного рівня подальше підвищення не застосовується.

Обмеження у 10 340 гривень відповідає середній заробітній платі в Україні за 2020 рік, зафіксованій у нормативних документах. Незважаючи на індексації та зміну економічних показників, саме ця сума й надалі використовується як межа для призначення вікових доплат. Механізм таких надбавок діє з 2020 року.

