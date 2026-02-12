Какой категории украинцев повысят пенсии в 2026 году

В 2026 году часть украинских пенсионеров может получить повышение выплат не только благодаря ежегодной индексации. Для отдельных категорий предусмотрен автоматический перерасчет по достижении определенного возраста.

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, так называемую возрастную надбавку назначают без дополнительных обращений сразу после наступления соответствующего дня рождения. Размеры доплат в этом году составляют до 300 гривен для лиц от 70 до 74 лет, до 456 гривен — для пенсионеров 75–79 лет и до 570 гривен — для тех, кому исполнилось 80 лет и старше.

Начисление начинается со дня заслуги определенного возраста. Если день рождения выпадает на первое число месяца, доплату выплатят в полном объеме вместе с пенсией за этот месяц. Если же, например, 20 числа, то прибавку начислят только через дни после этой даты — то есть пропорционально концу месяца.

Читайте также: В каких магазинах можно потратить деньги "зимней поддержки": обновлен список

В то же время после достижения 75 лет пенсионерам не прибавляют сразу 456 гривен. Поскольку часть надбавки они получают с 70 лет, повышение составляет только разницу. Например, если с 70 лет человек получал 300 гривен доплаты, то после 75 лет ему прибавят еще 156 гривен, и общая сумма возрастной надбавки составит 456 гривен.

Важным условием получения доплаты является размер основной пенсии. Если ежемесячная выплата превышает 10340,35 гривны, возрастная надбавка не начисляется. Если же пенсия несколько ниже этого порога, доплата может быть частичной. К примеру, если 70-летний пенсионер получает 10 300 гривен, ему прибавят всего 40 гривен, чтобы общая сумма не превысила установленный предел. После достижения предельного уровня дальнейшее повышение не применяется.

Ограничение 10 340 гривен соответствует средней заработной плате в Украине за 2020 год, зафиксированной в нормативных документах. Несмотря на индексации и изменение экономических показателей, именно эта сумма продолжает использоваться как предел для назначения возрастных доплат. Механизм подобных надбавок действует с 2020 года.

Напомним, мы уже писали, возрастут ли тарифы на коммуналку с 1 февраля.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!