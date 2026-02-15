Что делать если получил повестку во время больничного

В Украине идет общая мобилизация, поэтому военнообязанные граждане и дальше получают повестки от ТЦК и СП. Однако ситуация усложняется, когда документ приходит именно в период временной нетрудоспособности во время больничного. Многие не знают, как правильно действовать, чтобы избежать штрафов, розыска и других неприятных последствий.

Портал Кадровик-01 подробно объяснил алгоритм действий в такой ситуации. Получение повестки во время болезни не освобождает человека от обязанности его проработать, но дает право на отсрочку явки по объективным причинам. Главное – немедленно сообщить ТЦК о факте пребывания на больничном и документально это подтвердить.

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

Что нужно сделать как можно быстрее:

Позвонить в свой территориальный центр комплектования (номер указан в повестке или на сайте ТЦК) и сообщить, что вы находитесь на больничном.

Отправить копию листа нетрудоспособности (электронного или бумажного) — по почте, по электронной почте ТЦК или через уполномоченное лицо (супруга/супруга, родителей и т.п.).

Сохранить подтверждение отправки (чек почты, скриншот письма с датой и временем).

Если этого не сделать, то уже через 72 часа после указанной в повестке даты ТЦК может внести данные о вас в реестр разыскиваемых лиц как нарушителя правил военного учета. В таком случае:

налагается административный штраф (обычно 17 000-25 500 грн по ст. 210-1 КУоАП);

лицо автоматически вносят в розыск;

ТЦК отказывает в оформлении бронирования на работе даже если работодатель готов предоставить все документы.

Именно из-за статуса "нарушитель военного учета" многие теряют возможность получить бронь, даже если их должность соответствует критериям.

Если вы находитесь на больничном и получили повестку:

немедленно сообщите ТЦК о болезни;

отправьте копию больничного листа;

попросите в письменном виде подтвердить получение сообщения и документов (это защитит вас от автоматического розыска);

после закрытия больничного явитесь в ТЦК в кратчайшие сроки и предъявите оригинал листка нетрудоспособности.

Напомним, мы уже писали, что делать, если исчезла отсрочка в Резерв+.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!