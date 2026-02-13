Зникла відстрочка у Резерв+: що робити

Військовозобов’язані по всій країні повідомляють про труднощі з відображенням відстрочок у застосунку "Резерв+". Попри те що частина користувачів отримала push-сповіщення про можливе автоматичне продовження відстрочки, у багатьох відповідна інформація в профілі так і не оновилася.

Відсутність змін у застосунку зазвичай пов’язана з нестачею актуальних даних або їх застарілістю в державних реєстрах. Саме на підставі цих реєстрів система перевіряє право на відстрочку та відображає результат у "Резерв+". Про це повыдомляє Міноборони.

Якщо повідомлення про продовження не надійшло або статус не змінився, громадянам радять особисто звернутися до будь-якого зручного Центру надання адміністративних послуг із підтвердними документами. У відомстві окремо наголошують, що територіальні центри комплектування більше не приймають такі заяви.

За даними Міноборони, приблизно 90% відстрочок мають пролонговуватися автоматично — без подання додаткових заяв чи довідок і без необхідності відвідувати установи. Перевірка підстав здійснюється через електронну взаємодію державних реєстрів, а результат повинен одразу з’являтися в застосунку.

Однак на практиці чимало користувачів зіткнулися з тим, що автоматичне продовження або взагалі не відбулося, або було відображене лише на короткий період — до 4 чи 5 лютого.

Юристи, які працюють у сфері мобілізаційного законодавства, припускають, що однією з причин збоїв можуть бути проблеми зі зв’язком і перебої з інтернетом через відключення електроенергії. Це може ускладнювати синхронізацію інформації між державними реєстрами та електронними сервісами.

Адвокатка Катерина Аніщенко у коментарі "ТСН" застерегла, що відсутність відображення відстрочки в системі створює ризики для громадянина. Навіть якщо особа фактично має право на відстрочку і всі необхідні документи, але статус не зафіксований у системі, ситуація юридично залишається вразливою. За її словами, судова практика свідчить, що відповідальність за своєчасне оформлення та контроль за наявністю відстрочки покладається саме на військовозобов’язаного.

