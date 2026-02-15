ukr
русский
Війна в Україні

Що робити якщо отримав повістку під час лікарняного 

Ціхоцька Марія

Що робити якщо отримав повістку під час лікарняного 
Отримання повістки під час хвороби не звільняє людину від обов’язку її опрацювати. Джерело: getty images

В Україні триває загальна мобілізація, тому військовозобов’язані громадяни й надалі отримують повістки від ТЦК та СП. Однак ситуація ускладнюється, коли документ приходить саме в період тимчасової непрацездатності — під час лікарняного. Багато людей не знають, як правильно діяти, щоб уникнути штрафів, розшуку та інших неприємних наслідків.

Портал "Кадровик-01" детально пояснив алгоритм дій у такій ситуації. Отримання повістки під час хвороби не звільняє людину від обов’язку її опрацювати, але дає право на відтермінування явки за об’єктивних причин. Головне — негайно повідомити ТЦК про факт перебування на лікарняному та документально це підтвердити.

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

Що потрібно зробити якнайшвидше:

  • Зателефонувати до свого територіального центру комплектування (номер вказаний у повістці або на сайті ТЦК) і повідомити, що ви перебуваєте на лікарняному.
  • Надіслати копію листка непрацездатності (електронного чи паперового) — поштою, через електронну пошту ТЦК або через уповноважену особу (дружину/чоловіка, батьків тощо).
  • Зберегти підтвердження відправлення (чек пошти, скріншот листа з датою та часом).

Якщо цього не зробити, то вже через 72 години після зазначеної в повістці дати ТЦК може внести дані про вас до реєстру розшукуваних осіб як порушника правил військового обліку. У такому разі:

  • накладається адміністративний штраф (зазвичай 17 000–25 500 грн за ст. 210-1 КУпАП);
  • особу автоматично вносять до розшуку;
  • ТЦК відмовляє в оформленні бронювання на роботі — навіть якщо роботодавець готовий надати всі документи.

Саме через статус "порушник військового обліку" багато людей втрачають можливість отримати бронь, навіть якщо їхня посада відповідає критеріям.

Якщо ви перебуваєте на лікарняному й отримали повістку:

  • негайно повідомте ТЦК про хворобу;
  • надішліть копію лікарняного листа;
  • попросіть письмово підтвердити отримання повідомлення та документів (це захистить вас від автоматичного розшуку);
  • після закриття лікарняного з’явіться до ТЦК у найкоротший термін і пред’явіть оригінал листка непрацездатності.

Нагадаэмо, ми вже писали, що робити, якщо зникла відстрочка у Резерв+.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Війна в Україні