Що робити якщо отримав повістку під час лікарняного
В Україні триває загальна мобілізація, тому військовозобов’язані громадяни й надалі отримують повістки від ТЦК та СП. Однак ситуація ускладнюється, коли документ приходить саме в період тимчасової непрацездатності — під час лікарняного. Багато людей не знають, як правильно діяти, щоб уникнути штрафів, розшуку та інших неприємних наслідків.
Портал "Кадровик-01" детально пояснив алгоритм дій у такій ситуації. Отримання повістки під час хвороби не звільняє людину від обов’язку її опрацювати, але дає право на відтермінування явки за об’єктивних причин. Головне — негайно повідомити ТЦК про факт перебування на лікарняному та документально це підтвердити.
Що потрібно зробити якнайшвидше:
- Зателефонувати до свого територіального центру комплектування (номер вказаний у повістці або на сайті ТЦК) і повідомити, що ви перебуваєте на лікарняному.
- Надіслати копію листка непрацездатності (електронного чи паперового) — поштою, через електронну пошту ТЦК або через уповноважену особу (дружину/чоловіка, батьків тощо).
- Зберегти підтвердження відправлення (чек пошти, скріншот листа з датою та часом).
Якщо цього не зробити, то вже через 72 години після зазначеної в повістці дати ТЦК може внести дані про вас до реєстру розшукуваних осіб як порушника правил військового обліку. У такому разі:
- накладається адміністративний штраф (зазвичай 17 000–25 500 грн за ст. 210-1 КУпАП);
- особу автоматично вносять до розшуку;
- ТЦК відмовляє в оформленні бронювання на роботі — навіть якщо роботодавець готовий надати всі документи.
Саме через статус "порушник військового обліку" багато людей втрачають можливість отримати бронь, навіть якщо їхня посада відповідає критеріям.
Якщо ви перебуваєте на лікарняному й отримали повістку:
- негайно повідомте ТЦК про хворобу;
- надішліть копію лікарняного листа;
- попросіть письмово підтвердити отримання повідомлення та документів (це захистить вас від автоматичного розшуку);
- після закриття лікарняного з’явіться до ТЦК у найкоротший термін і пред’явіть оригінал листка непрацездатності.
