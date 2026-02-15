Що робити якщо отримав повістку під час лікарняного 

В Україні триває загальна мобілізація, тому військовозобов’язані громадяни й надалі отримують повістки від ТЦК та СП. Однак ситуація ускладнюється, коли документ приходить саме в період тимчасової непрацездатності — під час лікарняного. Багато людей не знають, як правильно діяти, щоб уникнути штрафів, розшуку та інших неприємних наслідків.

Портал "Кадровик-01" детально пояснив алгоритм дій у такій ситуації. Отримання повістки під час хвороби не звільняє людину від обов’язку її опрацювати, але дає право на відтермінування явки за об’єктивних причин. Головне — негайно повідомити ТЦК про факт перебування на лікарняному та документально це підтвердити.

Що потрібно зробити якнайшвидше:

Зателефонувати до свого територіального центру комплектування (номер вказаний у повістці або на сайті ТЦК) і повідомити, що ви перебуваєте на лікарняному.

Надіслати копію листка непрацездатності (електронного чи паперового) — поштою, через електронну пошту ТЦК або через уповноважену особу (дружину/чоловіка, батьків тощо).

Зберегти підтвердження відправлення (чек пошти, скріншот листа з датою та часом).

Якщо цього не зробити, то вже через 72 години після зазначеної в повістці дати ТЦК може внести дані про вас до реєстру розшукуваних осіб як порушника правил військового обліку. У такому разі:

накладається адміністративний штраф (зазвичай 17 000–25 500 грн за ст. 210-1 КУпАП);

особу автоматично вносять до розшуку;

ТЦК відмовляє в оформленні бронювання на роботі — навіть якщо роботодавець готовий надати всі документи.

Саме через статус "порушник військового обліку" багато людей втрачають можливість отримати бронь, навіть якщо їхня посада відповідає критеріям.

Якщо ви перебуваєте на лікарняному й отримали повістку:

негайно повідомте ТЦК про хворобу;

надішліть копію лікарняного листа;

попросіть письмово підтвердити отримання повідомлення та документів (це захистить вас від автоматичного розшуку);

після закриття лікарняного з’явіться до ТЦК у найкоротший термін і пред’явіть оригінал листка непрацездатності.

