Армия РФ атаковала Одессу дронами: есть погибшая, наблюдались перебои со светом, водоснабжением и теплом (фото)

В результате очередной атаки российских беспилотников в Одесском районе зафиксированы серьезные перебои в работе критической инфраструктуры. Часть населённых пунктов осталась без стабильного электроснабжения, тепла и воды.

О ситуации сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, из-за вражеского удара в районе возникли значительные проблемы с электро-, тепло- и водоснабжением.

Враг атаковал Одессу и область ударными БПЛА. Спасатели одновременно работали на нескольких локациях, ликвидируя последствия обстрелов. Повреждены объекты энергетической, портовой, жилой и промышленной инфраструктуры. В результате попаже вспыхнули масштабные пожары. В автосалоне огонь охватил площадь около 2000 квадратных метров — горели автомобили, гаражи и энергетический объект.

Также зафиксировано попадание в многоэтажные жилые дома, в результате чего повреждены жильцы.

Сейчас известно об одном погибшем человеке и шести пострадавших. К ликвидации последствий атаки привлечены более 90 спасателей.

Профильные службы продолжают обследовать поврежденные объекты и инженерные сети, чтобы определить масштабы разрушений и первоочередные шаги для восстановления. Параллельно продолжаются аварийно-восстановительные работы с целью скорейшей стабилизации ситуации и возвращения жителям доступа к базовым коммунальным услугам.

