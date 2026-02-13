Армія рф атакувала Одесу дронами: є загибла, спостерігались перебої зі світлом, водопостачанням та теплом (фото)

Унаслідок чергової атаки російських безпілотників в Одеському районі зафіксовано серйозні перебої в роботі критичної інфраструктури. Частина населених пунктів залишилася без стабільного електропостачання, тепла та води.

Про ситуацію повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, через ворожий удар у районі виникли значні проблеми з електро-, тепло- та водопостачанням.

Ворог атакував Одесу та область ударними БпЛА. Рятувальники одночасно працювали на кількох локаціях, ліквідовуючи наслідки обстрілів. Пошкоджено об’єкти енергетичної, портової, житлової та промислової інфраструктури. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі. Зокрема, в автосалоні вогонь охопив площу близько 2000 квадратних метрів — горіли автомобілі, гаражі та енергетичний об’єкт.

Також зафіксовано влучання у багатоповерхові житлові будинки, внаслідок чого пошкоджено квартири мешканців.

Наразі відомо про одну загиблу людину та шістьох постраждалих. До ліквідації наслідків атаки залучено понад 90 рятувальників.

Профільні служби продовжують обстеження пошкоджених об’єктів та інженерних мереж, щоб визначити масштаби руйнувань і першочергові кроки для відновлення. Паралельно тривають аварійно-відновлювальні роботи з метою якнайшвидшої стабілізації ситуації та повернення мешканцям доступу до базових комунальних послуг.

