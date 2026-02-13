Снег и до 8 мороза: прогноз погоды в Украине на 14 февраля

День святого Валентина в Украине в этом году пройдет без намека на весеннее потепление. 14 февраля 2026 года страна будет оставаться под влиянием холодных воздушных масс, поэтому погода сохранит зимний характер — с умеренными морозами, облачностью и местами снегом.

Такой прогноз обнародован со ссылкой на данные AccuWeather. В северных регионах, в частности, в Киеве, в течение суток ожидается стабильно холодная погода. Днем колонки термометров будут показываться от -6 °C до -2 °C, а ночью температура может снижаться до -8 °C. Из-за повышенной влажности и ветра чувство холода будет более резким, чем фактические показатели.

В центральной части страны также будет прохладная и сырая погода. В Днепре и близлежащих районах днем прогнозируют около -1°C, ночью - до -5°C. В течение дня небо будет оставаться затянутым облаками без существенных прояснений.

Запад Украины 14 февраля тоже не почувствует никаких весенних изменений. Во Львове дневная температура будет держаться вблизи от -2 °C, а в ночные часы возможно похолодание до -7 °C. Погода будет оставаться типичной для середины зимы.

На юге страны ситуация будет несколько разнообразнее. В Одессе синоптики не исключают периодических снегопадов. Днем температура воздуха может подниматься до +1 °C, в то время как ночью будет снижаться примерно до -4 °C.

Самые ощутимые морозы прогнозируют в восточных областях. В Харькове и других городах региона днем ожидается от -5 до -3 °C, а ночью температура может падать до -11 °C. Осадки маловероятны, однако небо будет преимущественно облачным с краткими прояснениями.

Напомним, Украину ждет аномально холодный февраль.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!