Подекуди сніг та до 8 морозу: прогноз погоди в Україні на 14 лютого

День святого Валентина в Україні цього року мине без натяку на весняне потепління. 14 лютого 2026 року країна залишатиметься під впливом холодних повітряних мас, тому погода збереже зимовий характер — із помірними морозами, переважною хмарністю та місцями снігом.

Такий прогноз оприлюднено з посиланням на дані AccuWeather. У північних регіонах, зокрема в Києві, протягом доби очікується стабільно холодна погода. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від -6 °C до -2 °C, а вночі температура може знижуватися до -8 °C. Через підвищену вологість і вітер відчуття холоду буде більш різким, ніж фактичні показники.

У центральній частині країни також пануватиме прохолодна та сира погода. У Дніпрі та прилеглих районах вдень прогнозують близько -1 °C, уночі — до -5 °C. Протягом дня небо залишатиметься затягнутим хмарами, без істотних прояснень.

Захід України 14 лютого теж не відчує жодних весняних змін. У Львові денна температура триматиметься поблизу -2 °C, а в нічні години можливе похолодання до -7 °C. Погода залишатиметься типовою для середини зими.

На півдні країни ситуація буде дещо різноманітнішою. В Одесі синоптики не виключають періодичних снігопадів. Удень температура повітря може підніматися до +1 °C, тоді як уночі знижуватиметься приблизно до -4 °C.

Найвідчутніші морози прогнозують у східних областях. У Харкові та інших містах регіону вдень очікується від -5 °C до -3 °C, а вночі температура може падати до -11 °C. Опади малоймовірні, проте небо залишатиметься переважно хмарним із короткими проясненнями.

Нагадаємо, Україну чекає аномально холодний лютий.

