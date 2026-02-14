Игнорирование повестки для уточнения данных: чем может угрожать

В Украине идет общая мобилизация и военное положение, поэтому военнообязанные граждане регулярно получают повестки — как для уточнения данных, так и для прохождения медицинского осмотра. Многие считают, что достаточно обновить информацию в приложении "Резерв+" или ЦНАП, и это полностью освобождает от необходимости появляться в ТЦК. На практике это не так, и игнорирование повестки может привести к серьезным последствиям.

Об этом в эфире " Украинского радио " подробно объяснил адвокат Роман Кичко. Юрист подчеркнул, что перечень подлежащих уточнению сведений гораздо шире, чем просто номер телефона или актуальный адрес проживания. Это может касаться образования, семейного положения, состояния здоровья, места работы, наличия детей, отсрочки и т.п.

"За каждым вторым военнообязанным тянется шлейф данных, которые он не уточнил, например еще 10 лет назад. А это условно можно трактовать как продолжающееся правонарушение: человек не совершил это тогда, не делает сейчас, и нарушение продолжается до сих пор", — объяснил адвокат.

Обновление данных через "Резерв+" или ЦНАП — только один из элементов военного учета. Правила учета действуют раздельно друг от друга и не заменяют друг друга. Поэтому, даже если вся информация внесена в электронную базу, повестка для уточнения данных или прохождения ВЛК остается обязательной.

"Если приходит повестка, даже когда есть отсрочка, – появиться нужно. Если человек не появится, считая, что он уже все уточнил, это не освобождает от ответственности. Обязанность появиться за повесткой стоит отдельно от других правил военного учета и других обязанностей. Неявкой может быть, во-первых, автоматический розыск, а во-вторых — штраф, если есть доказательства вручения повестки или она вернулась с отметкой об отказе в получении. Тогда личность привлекают к административной ответственности", — подытожил Роман Кичко.

Следовательно, игнорирование повестки для уточнения данных чревато:

автоматическим внесением в реестр разыскиваемых лиц;

административным штрафом от 17 000 до 25 500 грн (ст. 210-1 КУоАП);

дополнительными осложнениями (ограничение выезда за границу, проблемы с трудоустройством, оформлением документов и т.п.).

Даже при наличии действующей отсрочки повестка не теряет сил — ее нужно выполнить, чтобы избежать санкций.

Самый безопасный путь — прийти в ТЦК со всеми документами (паспорт, военный билет, справки об отсрочке, медицинские заключения и т.п.), выяснить, какие данные нуждаются в уточнении, и пройти необходимые процедуры. Если после явки возникают сомнения в правомерности действий ТЦК, решение можно обжаловать в досудебном порядке (в областной ТЦК или ЦВЛК) или через суд. Срок на досудебное обжалование – 30 дней с момента получения заключения.

