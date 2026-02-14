Ігнорування повістки для уточнення даних: чим може загрожувати

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, тому військовозобов’язані громадяни регулярно отримують повістки — як для уточнення даних, так і для проходження медичного огляду. Багато хто вважає, що достатньо оновити інформацію в застосунку "Резерв+" або в ЦНАП, і це повністю звільняє від необхідності з’являтися до ТЦК. На практиці це не так, і ігнорування повістки може призвести до серйозних наслідків.

Про це в ефірі "Українського радіо" детально пояснив адвокат Роман Кичко. Юрист наголосив, що перелік відомостей, які підлягають уточненню, набагато ширший, ніж просто номер телефону чи актуальна адреса проживання. Це може стосуватися освіти, сімейного стану, стану здоров’я, місця роботи, наявності дітей, відстрочки тощо.

"За кожним другим військовозобов’язаним тягнеться шлейф даних, які він не уточнив, наприклад, ще 10 років тому. А це умовно можна трактувати як триваюче правопорушення: людина не зробила це тоді, не робить зараз, і порушення триває досі", — пояснив адвокат.

Оновлення даних через "Резерв+" або ЦНАП — це лише один із елементів військового обліку. Правила обліку діють окремо один від одного і не замінюють одне одного. Тому навіть якщо вся інформація внесена в електронну базу, повістка для уточнення даних або проходження ВЛК залишається обов’язковою.

"Якщо приходить повістка, навіть коли є відстрочка, — з’явитися потрібно. Якщо людина не з’явиться, вважаючи, що вона вже все уточнила, це не звільняє від відповідальності. Обов’язок з’явитися за повісткою стоїть окремо від інших правил військового обліку й від інших обов’язків. За неявку може бути, по-перше, автоматичний розшук, а по-друге — штраф, якщо є докази вручення повістки або вона повернулася з відміткою про відмову в отриманні. Тоді особу притягують до адміністративної відповідальності", — підсумував Роман Кичко.

Отже, ігнорування повістки для уточнення даних загрожує:

автоматичним внесенням до реєстру розшукуваних осіб;

адміністративним штрафом від 17 000 до 25 500 грн (ст. 210-1 КУпАП);

додатковими ускладненнями (обмеження виїзду за кордон, проблеми з працевлаштуванням, оформленням документів тощо).

Навіть за наявності чинної відстрочки повістка не втрачає сили — її потрібно виконати, щоб уникнути санкцій.

Найбезпечніший шлях — прийти до ТЦК із усіма документами (паспорт, військовий квиток, довідки про відстрочку, медичні висновки тощо), з’ясувати, які саме дані потребують уточнення, і пройти необхідні процедури. Якщо після явки виникають сумніви в правомірності дій ТЦК — рішення можна оскаржити в досудовому порядку (до обласного ТЦК або ЦВЛК) або через суд. Строк на досудове оскарження — 30 днів з моменту отримання висновку.

