Комфортные и бюджетные: топ лучших семейных автомобилей

Если вы ищете практичный, просторный и безопасный автомобиль для семьи с ограниченным бюджетом, вторичный рынок предлагает отличные варианты. Британский портал WhatCar? проанализировал актуальные предложения и составил рейтинг самых лучших семейных моделей стоимостью до 10 тысяч фунтов стерлингов.

Мы выделили пятерку лидеров, сочетающих надежность, комфорт и доступную цену. Об этом пишет WhatCar .

Skoda Octavia (2013–2020) Предыдущее поколение этой модели стало настоящей легендой среди семейных автомобилей. Огромный багажник, просторный салон, экономичные и надежные двигатели, а также хорошая базовая оснастка делают ее идеальным выбором для тех, кто ищет максимум практичности за разумные деньги. Seat Leon В Украине эта модель не слишком распространена, но она заслуживает внимания. Leon построен на той же платформе, что и Volkswagen Golf, но стоит дешевле. Он получил от "немца" быстрые и надежные моторы, отличную управляемость и современный дизайн - отличный баланс цены и качества. Audi A3 Премиум-компакт с одним из лучших в классе качества сборки. Мощные двигатели обеспечивают хорошую динамику, а минималистичный, но элегантный интерьер придает статус. Идеальный вариант для тех, кто хочет немного роскоши без значительных переплат. Skoda Scala Отличная альтернатива Octavia для тех, у кого бюджет меньше. Scala выглядит свежее и современнее, предлагает комфортные сиденья, мягкую подвеску и практичный салон – все это по более низкой цене. Volkswagen Golf Классика, которую в Украине любят за идеальное сочетание комфорта, надежности и управляемости. Даже в подержанном состоянии Golf остается эталоном компактного семейного хэтчбека.

