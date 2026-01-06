В Украине ожидается резкое похолодание до 23 градусов мороза: в каких областях

В Киеве и большинстве областей Украины уже с 9 января прогнозируют заметное понижение температуры. По предварительным данным синоптиков, волна морозов может затянуться, по меньшей мере, до середины месяца.

Согласно прогнозу Meteo.ua, в столице резкое похолодание начнется 9 января и продлится ориентировочно до 14-го. В этот период температура воздуха может снижаться до –23 °C, а иногда ожидается небольшой снег. Подобные оценки озвучивают и специалисты meteofor. По их расчетам холодная воздушная масса охватит Украину с 9 по 13 января. В самые морозные дни столбики термометров будут опускаться до –13…–16 °C, возможны снегопады.

Синоптик Игорь Кибальчич отмечает, что в пятницу, 9 января, погода в Украине будет оставаться неустойчивой и контрастной из-за влияния циклонов и атмосферных фронтов. В большинстве регионов прогнозируются осадки в виде дождя с переходом в снег, местами интенсивные, а также гололедица на автодорогах. Ветер преимущественно северо-западного направления, скоростью 7–12 м/с, на Левобережье возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха снизится до –2…–10 °C, в северо-западных областях местами до –11…–14 °C, тогда как на юго-востоке еще будут удерживаться показатели 0…+5 °C.

В субботу, 10 января, ожидается холодная погода с периодическими снегопадами и гололедицей. Ночью температура будет колебаться в пределах –9…–14 °C, в северных и западных регионах местами будет снижаться до –15…–19 °C, днем – –6…–11 °C, в Крыму – 0…–5 °C.

В воскресенье, 11 января, на большей части территории страны прогнозируется небольшой снег, гололедица и снежный накат. Ночная температура составит –9…–14 °C, в западных и северных областях кое-где до –15…–20 °C, днем – –6…–11 °C. В Крыму и Приазовье воздух будет прогреваться до около 0 °C.

Синоптикиня Наталья Диденко предостерегает, что приведенные прогнозы предварительные. "Отмечаю, прогноз ориентировочный и будет еще уточняться, однако уже сейчас видна четкая тенденция к существенному похолоданию на несколько дней, начиная с 9–10 января", — отметила она.

Напомним, мы уже писали, где в Украине будет холоднее всего в первые дни нового года.

