Крещение 2026: что должно обязательно стоять на столе

5 января в Украине отмечают Голодную кутью, которую еще называют вторым сочельником. Это особый день в народном календаре, который предшествует Крещению и символизирует завершение рождественско-новогоднего обрядового цикла. Праздник сопровождался устоявшимися обычаями, постом и скромным, но глубоко символическим ужином из обрядовых блюд.

О том, как украинцы праздновали второй сочельник, чем он отличался от первого и почему кутью называли именно "голодной", пишет molbuk.

В отличие от первого Сочельника, в этот день не обязательно было ставить на стол двенадцать постных блюд. Однако главное обрядовое блюдо оставалось неизменным — кутья с медом, маком, орехами и изюмом. Кроме нее, готовили жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на масле, компот, постный борщ с грибными ушками и грибную подливку.

Перед ужином на стол клали немного сена, накрывали его белой скатертью, а по углам раскладывали зубчики чеснока как оберег для здоровья всей семьи. За стол садились только с появлением первой звезды. После молитвы трапезу начинали тремя ложками кутьи и ими же завершали.

Несъеденные блюда не выбрасывали — их отдавали домашней птице или скоту, веря, что это принесет здоровье и плодовитость. В пустую миску из-под угла складывали ложки всех присутствующих и клали кусочек хлеба — "на урожай".

На Галичине существовал обычай после ужина собрать все столовые приборы и перевязать их сеном. Обычно это поручали молодому члену семьи — считалось, что такой обряд укрепляет родственные связи и единство семьи.

Народные обычаи второго Сочельника

С Крещением в народном воображении связывали лютые морозы, поэтому бытовал обряд "заклинания мороза". Перед началом ужина хозяин брал ложку кутьи, подходил к окну и произносил приглашение мороза к столу. После паузы добавлял просьбу не вредить урожаю, скоту и людям. Верили, что эти слова оградят хозяйство от холодов и принесут хороший урожай.

Когда смеркалось, семья выносила из дома дидуха и сжигала его в саду или на огороде. Золу хранили как оберег для будущих посевов. Этот обряд символизировал прощание с зимой и весну.

В этот вечер детям снова разрешалось ходить щедровать. Кое-где они дарили хозяевам веточки орешника — в знак благодарности и пожелания достатка.

Также во второй сочельник девушки гадали, используя обряды, подобные тем, которые проводились на Андрея или в другие "магические" вечера.

