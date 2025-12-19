Не обовʼязково 12: відомий ресторатор підказав, скільки страв може бути на різдвяному столі

Традиція готувати 12 пісних страв на Святвечір — гарна й символічна, але в сучасних умовах війни, відключень світла та високих цін не завжди реально її дотриматися. Не біда — можна обмежитися 7 чи 9 стравами, і це не порушить дух свята.

Про це в Telegram написав шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко. "Традиційно готували 12 страв, але інколи на столі було 7 або 9. 12 символізувало апостолів і місяці року, 7 вважали сакральним, а 9 — поєднанням трьох трійок. Можливо, 7 і 9 обирали не через символіку, а з практичних обставин — адже 8, 10 чи 11 у традиції не згадуються. Сьогодні усвідомлення, що страв може бути менше ніж 12, виглядає цілком зручним і актуальним, адже не всі мають час".

В якості альтернативи він пропонує своє меню на Святвечір:

Мариновані голубці з морквою по-корейськи

Оселедець у сухому маринаді

Кутя з пшениці з маком та сухофруктами

Тушкована капуста з кмином та грибами

Пісний борщ із в’яленою грушею

Узвар із сухофруктів

Хе зі щуки

Запечена скумбрія з буряком та фенхелем

Салат з консервованої квасолі та горіхів

Картопля по-уланівськи

Головне — готувати з любов’ю, гарними помислами та святковим настроєм, проводити час із близькими. Кількість страв не така важлива, як єдність і тепло за столом.

Навіть скромна вечеря в колі рідних збереже магію Різдва — війна не скасувала свят, а лише нагадала про їхню справжню цінність.

